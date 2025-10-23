На Урале получили из растений новые красители для медицины

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Яркие и безопасные для живых тканей органические красители, которые могут быть использованы для изучения мельчайших деталей строения клеток и тканей, создали специалисты Яркие и безопасные для живых тканей органические красители, которые могут быть использованы для изучения мельчайших деталей строения клеток и тканей, создали специалисты УрФУ . В вузе отметили, что производство таких "светящихся" молекул возможно из древесины или целлюлозы. Результаты представлены в Dyes and Pigments.

Вещества для окраски тканей, отдельных клеток и даже их структурных фрагментов должны быть не только биосовместимыми (не вызывать сильной иммунной реакции), но и испускать лучи в красном или ближнем инфракрасном диапазоне, объяснили ученые Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).

Также испускание световых лучей должно быть возможно в разных средах, в том числе в воде, добавили они. Существующие методы промышленного синтеза флуоресцентных красителей обладают низким выходом, в результате химической реакции продукт получается только с выходом 30 процентов, рассказал доцент кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений УрФУ Дмитрий Обыденнов.

Ученые УрФУ получили новые красители для живых тканей из возобновляемого сырья: древесины и сахаров из растительной биомассы. Подобные по структуре вещества используют в диагностической практике почечных заболеваний мониторинга содержания кальция и отслеживания состояния митохондрий.

« "Молекулы, с которыми мы работаем, каждый человек встречает в повседневной жизни. Например, когда чувствует запах свежевыпеченного хлеба или сахарной ваты. И вот представьте, если смотреть упрощенно, то в ходе нескольких операций из сахара или целлюлозы получаются красители, которые светятся любым цветом — от голубого до красного. При этом такие молекулы будут интересны как для диагностики, так и лечения различных заболеваний", — пояснил Обыденнов.

© Фото : пресс-служба УрФУ Доцент кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений УрФУ Дмитрий Обыденнов

Кроме того, новый метод получения красителей, предложенный учеными, может быть полезен в создании элементов оптоэлектроники: диодов для экранов телефонов и компьютеров, световодов и других технических деталей, добавил он.

"Метод получения красителей на основе циклических молекул пирана, который мы предлагаем, позволяет "нацеливаться" именно на основной продукт, который получается с выходом 60–70 процентов. Не требуется и дополнительная очистка, целевое вещество само выпадает в осадок", — уточнил Обыденнов.