На Урале получили из растений новые красители для медицины
Наука
 
07:00 23.10.2025
На Урале получили из растений новые красители для медицины
Яркие и безопасные для живых тканей органические красители, которые могут быть использованы для изучения мельчайших деталей строения клеток и тканей, создали... РИА Новости, 23.10.2025
университетская наука
урал
россия
уральский федеральный университет
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
российские инновации
урал
россия
наука, университетская наука, урал, россия, уральский федеральный университет, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), российские инновации, медицина, качество жизни
© Getty Images / HunterKittyНатуральные красители
Натуральные красители - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Getty Images / HunterKitty
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Яркие и безопасные для живых тканей органические красители, которые могут быть использованы для изучения мельчайших деталей строения клеток и тканей, создали специалисты УрФУ. В вузе отметили, что производство таких "светящихся" молекул возможно из древесины или целлюлозы. Результаты представлены в Dyes and Pigments.
Вещества для окраски тканей, отдельных клеток и даже их структурных фрагментов должны быть не только биосовместимыми (не вызывать сильной иммунной реакции), но и испускать лучи в красном или ближнем инфракрасном диапазоне, объяснили ученые Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).
В лаборатории биофотоники СФУ изучаются свойства люминесцентных материалов - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Сибири предложили молекулу-шпиона для проверки лекарств
6 августа, 07:00
Также испускание световых лучей должно быть возможно в разных средах, в том числе в воде, добавили они. Существующие методы промышленного синтеза флуоресцентных красителей обладают низким выходом, в результате химической реакции продукт получается только с выходом 30 процентов, рассказал доцент кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений УрФУ Дмитрий Обыденнов.
Ученые УрФУ получили новые красители для живых тканей из возобновляемого сырья: древесины и сахаров из растительной биомассы. Подобные по структуре вещества используют в диагностической практике почечных заболеваний мониторинга содержания кальция и отслеживания состояния митохондрий.
"Молекулы, с которыми мы работаем, каждый человек встречает в повседневной жизни. Например, когда чувствует запах свежевыпеченного хлеба или сахарной ваты. И вот представьте, если смотреть упрощенно, то в ходе нескольких операций из сахара или целлюлозы получаются красители, которые светятся любым цветом — от голубого до красного. При этом такие молекулы будут интересны как для диагностики, так и лечения различных заболеваний", — пояснил Обыденнов.

© Фото : пресс-служба УрФУДоцент кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений УрФУ Дмитрий Обыденнов
Доцент кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений УрФУ Дмитрий Обыденнов - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : пресс-служба УрФУ
Доцент кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений УрФУ Дмитрий Обыденнов
Кроме того, новый метод получения красителей, предложенный учеными, может быть полезен в создании элементов оптоэлектроники: диодов для экранов телефонов и компьютеров, световодов и других технических деталей, добавил он.
"Метод получения красителей на основе циклических молекул пирана, который мы предлагаем, позволяет "нацеливаться" именно на основной продукт, который получается с выходом 60–70 процентов. Не требуется и дополнительная очистка, целевое вещество само выпадает в осадок", — уточнил Обыденнов.
Образцы веществ в лаборатории вуза - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Ученые создали новый антибиотик
20 октября, 07:00
Исследование выполнено при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Программа развития Уральского федерального университета в рамках программы "Приоритет-2030") в рамках Десятилетия науки и технологий.
 
