"Русские побеждают". Заявление генсека НАТО вызвало негодование в Сети

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X увидели скрытые смыслы в заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости продолжать давление на Россию ради прекращения огня на Украине.
"Ну, у Путина есть опыт с прекращением огня и Минскими соглашениями. Он ни за что не пойдет на прекращение огня, пока вы перевооружаете Украину", — написал читатель.
"Русские побеждают. Они не могут согласиться на перемирие, при котором Украина будет перевооружаться, реорганизовываться и отдыхать, при этом не имея никаких шансов на урегулирование, гарантирующее долгосрочный мир. Зеленский дал свой ответ и не согласится ни на какие территориальные уступки, если только на переговоры с ним вы не принесете дубинку", — отреагировал другой пользователь.
"Украина закончила свое существование, и вы это знаете. Это единственная причина, по которой вы хотите перемирия", — заметил очередной комментатор.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
22 октября, 19:03
