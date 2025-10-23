Рейтинг@Mail.ru
22:48 23.10.2025 (обновлено: 23:20 23.10.2025)
"Русские побеждают". Заявление генсека НАТО вызвало негодование в Сети
"Русские побеждают". Заявление генсека НАТО вызвало негодование в Сети
в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, марк рютте, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, Марк Рютте, НАТО

© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X увидели скрытые смыслы в заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости продолжать давление на Россию ради прекращения огня на Украине.
"Ну, у Путина есть опыт с прекращением огня и Минскими соглашениями. Он ни за что не пойдет на прекращение огня, пока вы перевооружаете Украину", — написал читатель.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаСергей ЛавровМарк РюттеНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала