03:18 23.10.2025
Раскрыто, кому не нужно платить налог на доходы от вкладов в 2025 году
Налог на доход по вкладам в 2025 году не затронет тех, у кого он не выше необлагаемой суммы. Что изменится в 2026 году, агентству “Прайм” сообщила доцент... РИА Новости, 23.10.2025
экономика
москва
юлия коваленко
рэу имени г. в. плеханова
налоги
экономика, москва, юлия коваленко, рэу имени г. в. плеханова, налоги
Экономика, Москва, Юлия Коваленко, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Налоги
Раскрыто, кому не нужно платить налог на доходы от вкладов в 2025 году

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Налог на доход по вкладам в 2025 году не затронет тех, у кого он не выше необлагаемой суммы. Что изменится в 2026 году, агентству “Прайм” сообщила доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
“В 2025 году уплата налогов происходит за 2024 год, а необлагаемой суммой является 210 тысяч рублей, поскольку максимальная ставка составляла 21%. Весь доход, полученный сверх этой суммы будет облагаться налогом по ставке 13 или 15 процентов”, — рассказала она.
Проще говоря, при суммарном доходе в 280 тысяч рублей заплатить налог придется лишь с 70 тысяч рублей.
В следующем году необлагаемый минимум вряд ли изменится, ведь он рассчитан, исходя из максимальной налоговой ставки за год текущий. А до июня 2025 года она составляла все те же 21%, объяснила Коваленко.
Бланк налоговой декларации - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Нотариус предупредила, за какой подарок придется заплатить налог
ЭкономикаМоскваЮлия КоваленкоРЭУ имени Г. В. ПлехановаНалоги
 
 
