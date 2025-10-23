Раскрыто, кому не нужно платить налог на доходы от вкладов в 2025 году

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Налог на доход по вкладам в 2025 году не затронет тех, у кого он не выше необлагаемой суммы. Что изменится в 2026 году, агентству “Прайм” сообщила доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
«
“В 2025 году уплата налогов происходит за 2024 год, а необлагаемой суммой является 210 тысяч рублей, поскольку максимальная ставка составляла 21%. Весь доход, полученный сверх этой суммы будет облагаться налогом по ставке 13 или 15 процентов”, — рассказала она.
Проще говоря, при суммарном доходе в 280 тысяч рублей заплатить налог придется лишь с 70 тысяч рублей.
В следующем году необлагаемый минимум вряд ли изменится, ведь он рассчитан, исходя из максимальной налоговой ставки за год текущий. А до июня 2025 года она составляла все те же 21%, объяснила Коваленко.
Нотариус предупредила, за какой подарок придется заплатить налог
29 сентября, 02:17