В Румынии мужчина попытался протаранить ворота российского посольства

Экстренные службы на месте происшествия, где мужчина пытался протаранить автомобилем ворота российского посольства в Бухаресте

Экстренные службы на месте происшествия, где мужчина пытался протаранить автомобилем ворота российского посольства в Бухаресте

© Кадр видео из соцсетей Экстренные службы на месте происшествия, где мужчина пытался протаранить автомобилем ворота российского посольства в Бухаресте

КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. В Бухаресте мужчина пытался протаранить автомобилем ворота российского посольства, передает румынский телеканал Digi24.

"Столичная жандармерия сообщила, что водитель с приостановленными правами, предположительно находившийся в состоянии наркотического опьянения, пытался врезаться на машине во въездные ворота дипломатического корпуса в секторе 1 <…> Дипломатический корпус является штаб-квартирой посольства России", — говорится в сообщении.

Это произошло около трех часов ночи по местному времени. Мужчину остановил дежурный полицейский, тот попытался скрыться, но его заблокировали приехавшие по вызову бригады жандармерии.

Как выяснилось, это 53-летний гражданин Румынии . Его доставили в Национальный институт судебной медицины, где у него взяли биологические образцы. Анализ на наркотики показал в его крови два запрещенных вещества.