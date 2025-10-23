Рейтинг@Mail.ru
В Румынии мужчина попытался протаранить ворота российского посольства
09:29 23.10.2025 (обновлено: 10:42 23.10.2025)
В Румынии мужчина попытался протаранить ворота российского посольства
В Румынии мужчина попытался протаранить ворота российского посольства
В Румынии мужчина попытался протаранить ворота российского посольства
В Бухаресте мужчина пытался протаранить автомобилем ворота российского посольства, передает румынский телеканал Digi24. РИА Новости, 23.10.2025
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050059606_0:149:637:626_1920x0_80_0_0_b0d3916191e03315645369657ded8f80.jpg
В Румынии мужчина попытался протаранить ворота российского посольства

Водитель в Румынии пытался протаранить ворота посольства России

Экстренные службы на месте происшествия, где мужчина пытался протаранить автомобилем ворота российского посольства в Бухаресте
Экстренные службы на месте происшествия, где мужчина пытался протаранить автомобилем ворота российского посольства в Бухаресте
© Кадр видео из соцсетей
Экстренные службы на месте происшествия, где мужчина пытался протаранить автомобилем ворота российского посольства в Бухаресте
КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. В Бухаресте мужчина пытался протаранить автомобилем ворота российского посольства, передает румынский телеканал Digi24.
"Столичная жандармерия сообщила, что водитель с приостановленными правами, предположительно находившийся в состоянии наркотического опьянения, пытался врезаться на машине во въездные ворота дипломатического корпуса в секторе 1 <…> Дипломатический корпус является штаб-квартирой посольства России", — говорится в сообщении.
Это произошло около трех часов ночи по местному времени. Мужчину остановил дежурный полицейский, тот попытался скрыться, но его заблокировали приехавшие по вызову бригады жандармерии.
Как выяснилось, это 53-летний гражданин Румынии. Его доставили в Национальный институт судебной медицины, где у него взяли биологические образцы. Анализ на наркотики показал в его крови два запрещенных вещества.
Жертв и значительного материального ущерба не было, как и угрозы безопасности российского посольства, добавили в жандармерии.
В миреРумынияРоссияБухарест
 
 
