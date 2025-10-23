В Госдуме предложили создать новый Музей географии на ВДНХ

"Более того, музей географии может стать точкой роста внутреннего туризма. Люди смогут лучше узнать о красоте и разнообразии нашей страны, что даст новый импульс интересу к путешествиям по России. Главное, чтобы музей стал не просто зданием, а живым пространством, где встречаются наука, образование и вдохновение. Уверен, что наш институт развития жилищной сферы ДОМ. РФ точно сможет грамотно предложить и локацию, и саму концепцию, опираясь на свой опыт", - заключил он.