Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили создать новый Музей географии на ВДНХ - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/muzey-2050224082.html
В Госдуме предложили создать новый Музей географии на ВДНХ
В Госдуме предложили создать новый Музей географии на ВДНХ - РИА Новости, 23.10.2025
В Госдуме предложили создать новый Музей географии на ВДНХ
Новый Музей географии можно создать в Москве на территории ВДНХ, чья богатая история тесно связана с научными достижениями и картографией, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T22:39:00+03:00
2025-10-23T22:39:00+03:00
общество
москва
россия
александр якубовский
владимир путин
сергей собянин
госдума рф
завод имени лихачева (зил)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40682/14/406821443_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_50186ef9cc1c9e8602713a9b8b310659.jpg
https://ria.ru/20251023/putin-2050162586.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40682/14/406821443_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6b35884970e0bd928efd56b964e7d83d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, александр якубовский, владимир путин, сергей собянин, госдума рф, завод имени лихачева (зил)
Общество, Москва, Россия, Александр Якубовский, Владимир Путин, Сергей Собянин, Госдума РФ, Завод имени Лихачева (ЗИЛ)
В Госдуме предложили создать новый Музей географии на ВДНХ

Депутаты Госдумы предложили создать Музей географии на территории ВДНХ в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАрка Главного входа ВДНХ в Москве
Арка Главного входа ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Арка Главного входа ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новый Музей географии можно создать в Москве на территории ВДНХ, чья богатая история тесно связана с научными достижениями и картографией, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
В четверг на съезде Российского географического общества (РГО) президент России Владимир Путин предложил создать в стране Музей географии. Он отметил, что в новом музее будут представлены артефакты, собранные за всю историю РГО. Глава государства также выразил уверенность, что мэр Москвы Сергей Собянин поддержит инициативу по созданию Музея географии и поможет с помещением.
«
"Создание Музея географии - сильная идея, которая поможет показать масштаб страны и вклад российских исследователей в развитие науки о Земле. Если все-таки будет выбрана Москва, то с точки зрения градостроительства, логично рассмотреть ВДНХ - место с богатой историей, тесно связанной с научными достижениями, картографией и освоением территорий. Там уже сформирован образовательный и выставочный кластер, что позволит музею органично вписаться в среду", - сказал Якубовский.
Парламентарий также предложил рассмотреть иные столичные площадки, например, район Москва-Сити или территорию бывшего ЗИЛа, которые, по его словам, являются символами современных представлений о развитии городов и пространств.
"Более того, музей географии может стать точкой роста внутреннего туризма. Люди смогут лучше узнать о красоте и разнообразии нашей страны, что даст новый импульс интересу к путешествиям по России. Главное, чтобы музей стал не просто зданием, а живым пространством, где встречаются наука, образование и вдохновение. Уверен, что наш институт развития жилищной сферы ДОМ. РФ точно сможет грамотно предложить и локацию, и саму концепцию, опираясь на свой опыт", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Географический музей должен быть большим и красивым, заявил Путин
Вчера, 18:00
 
ОбществоМоскваРоссияАлександр ЯкубовскийВладимир ПутинСергей СобянинГосдума РФЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала