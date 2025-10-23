Рейтинг@Mail.ru
13:50 23.10.2025
Люди перешли на потребление пустых калорий, считает Мурашко
Люди сейчас перешли на потребление большого числа пустых калорий, которые не нужны для жизнедеятельности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.10.2025
общество, россия, москва, михаил мурашко
Общество, Россия, Москва, Михаил Мурашко
Люди перешли на потребление пустых калорий, считает Мурашко

Мурашко: россияне стали потреблять большое количество пустых калорий

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Люди сейчас перешли на потребление большого числа пустых калорий, которые не нужны для жизнедеятельности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы перешли с вами на потребление большого количества пустых калорий, которые по сути дела нам для жизнедеятельности не нужны. Сегодня мы, в том числе, боремся со своими привычками, а эти привычки, они сформированы нашей биологией - это любить сладкое, любить жирное", - сказал он во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".
По его словам, люди сейчас также столкнулись с агрессивным маркетингом. Есть большое количество исследований, которые установили зависимость между рекламой определенного типа продуктов и увеличением веса населения.
Четвертый Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит 22–23 октября 2025 года в Москве на площадке Национального центра "Россия".
Заголовок открываемого материала