Открыт обновленный мост через реку Ик, соединяющий Татарстан и Башкирию
Республика Татарстан
 
18:32 23.10.2025
Открыт обновленный мост через реку Ик, соединяющий Татарстан и Башкирию
республика татарстан
россия
марат хуснуллин
радий хабиров
россия, марат хуснуллин, радий хабиров
Республика Татарстан, Россия, Марат Хуснуллин, Радий Хабиров
Архитектурные памятники Казани
Архитектурные памятники Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Мост через реку Ик на автодороге "Октябрьский - Уруссу", соединяющий Татарстан и Башкирию, открыт после реконструкции в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба правительства Татарстана.
Мост, расположенный на границе Татарстана и Башкирии, был построен в 1948 году. С 2016 года движение грузового транспорта здесь было ограничено, а с июля 2023 года мост по причине аварийного состояния был полностью закрыт. В 2024 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" на мостовом переходе стартовали восстановительные работы.
"Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в церемонии открытия движения на реконструированном мостовом переходе через реку Ик на автодороге "Октябрьский - Уруссу", - говорится в сообщении.
По видеосвязи к участникам церемонии обратился заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры в стране. "Правительством актуализирован план дорожной деятельности на период до 2030 года и с прогнозом до 2036 года. Стратегическая задача - обеспечить бесшовную логистику в рамках опорной сети, чтобы как можно больше наших граждан могли воспользоваться качественными дорогами", - сказал он.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что мост через Ик символизирует братскую дружбу между двумя республиками, его реконструкция была завершена на год раньше срока.
Песошин, в свою очередь, поблагодарил президента и правительство России за поддержку в реализации масштабных проектов по модернизации дорожной инфраструктуры. Знаковыми проектами в Татарстане стали строительство автодороги М-12 "Восток", реконструкция автодороги М-7 "Волга", строительство скоростной дороги "Алексеевское - Альметьевск" и обхода села Сокуры, а также строительство и реконструкция вылетных трасс Казанской агломерации - Горьковского шоссе и Вознесенского тракта.
"Для тысяч людей и бизнеса наших республик это жизненно необходимая артерия. Новый мост повысит безопасность передвижения наших жителей и сократит время в пути", - подчеркнул премьер-министр Татарстана.
В рамках реконструкции на мостовом переходе через Ик был произведен демонтаж старого аварийного сооружения и строительство нового моста с новыми опорами. Построены полосы безопасности, новые барьерные и перильные ограждения, произведено искусственное электроосвещение. Протяженность мостовой железобетонной конструкции составила 238,5 метра, ширина проезжей части - 7 метров.
Республика Татарстан, Россия, Марат Хуснуллин, Радий Хабиров
 
 
