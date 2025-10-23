Открыт обновленный мост через реку Ик, соединяющий Татарстан и Башкирию

КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Мост через реку Ик на автодороге "Октябрьский - Уруссу", соединяющий Татарстан и Башкирию, открыт после реконструкции в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба правительства Татарстана.

Мост, расположенный на границе Татарстана и Башкирии, был построен в 1948 году. С 2016 года движение грузового транспорта здесь было ограничено, а с июля 2023 года мост по причине аварийного состояния был полностью закрыт. В 2024 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" на мостовом переходе стартовали восстановительные работы.

"Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в церемонии открытия движения на реконструированном мостовом переходе через реку Ик на автодороге "Октябрьский - Уруссу", - говорится в сообщении.

По видеосвязи к участникам церемонии обратился заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры в стране. "Правительством актуализирован план дорожной деятельности на период до 2030 года и с прогнозом до 2036 года. Стратегическая задача - обеспечить бесшовную логистику в рамках опорной сети, чтобы как можно больше наших граждан могли воспользоваться качественными дорогами", - сказал он.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что мост через Ик символизирует братскую дружбу между двумя республиками, его реконструкция была завершена на год раньше срока.

Песошин, в свою очередь, поблагодарил президента и правительство России за поддержку в реализации масштабных проектов по модернизации дорожной инфраструктуры. Знаковыми проектами в Татарстане стали строительство автодороги М-12 "Восток", реконструкция автодороги М-7 "Волга", строительство скоростной дороги "Алексеевское - Альметьевск" и обхода села Сокуры, а также строительство и реконструкция вылетных трасс Казанской агломерации - Горьковского шоссе и Вознесенского тракта.

"Для тысяч людей и бизнеса наших республик это жизненно необходимая артерия. Новый мост повысит безопасность передвижения наших жителей и сократит время в пути", - подчеркнул премьер-министр Татарстана.