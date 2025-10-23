https://ria.ru/20251023/moskva-2050082976.html
Московские врачи спасли новорожденную девочку с редким врожденным дефектом
Московские врачи спасли новорожденную девочку с редким врожденным дефектом - РИА Новости, 23.10.2025
Московские врачи спасли новорожденную девочку с редким врожденным дефектом
Московские врачи спасли новорожденную девочку с редким врожденным дефектом брюшной стенки, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:30:00+03:00
2025-10-23T14:30:00+03:00
2025-10-23T17:25:00+03:00
москва
анастасия ракова
врачи
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050141047_0:26:1139:667_1920x0_80_0_0_0b5999029dc893cb75db91bd077d9a51.jpg
https://ria.ru/20250924/moskva-2043962826.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050141047_188:0:1111:692_1920x0_80_0_0_476daf893ee477e5fa57c29ae27b2de5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ракова , врачи, медицина
Москва, Анастасия Ракова , Врачи, Медицина
Московские врачи спасли новорожденную девочку с редким врожденным дефектом
В Москве спасли младенца с редким врожденным дефектом брюшной стенки
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Московские врачи спасли новорожденную девочку с редким врожденным дефектом брюшной стенки, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Специалисты Филатовской детской больницы спасли малышку с редким врожденным дефектом брюшной стенки. Петли кишечника и печень ребенка выступали наружу через пупочное кольцо и были защищены только тонкой оболочкой, — образовался своеобразный мешок размером почти с голову девочки. Патология встречается только у одного из десяти тысяч новорожденных", — рассказала Ракова
.
Заммэра отметила, что врачи обнаружили серьезный порок развития брюшной стенки — омфалоцеле, когда малышка еще была в утробе матери.
"Из-за опасности повреждений медики решили провести кесарево сечение, и врачам удалось избежать осложнений при родах. Затем специалисты использовали уникальную методику с помощью вакуумной системы и поэтапно, в максимально бережном и безопасном режиме восстановили правильное положение органов в течение нескольких дней. Такой максимально щадящий и безболезненный способ позволил избежать негативных последствий, которые могли возникнуть при резком одномоментном вмешательстве", — добавила она.
Заммэра уточнила, что сейчас малышка уже находится дома, хорошо себя чувствует и набирает вес, а расти и развиваться наравне со сверстниками ей помогут в специальном Центре ранней помощи, который также работает при больнице имени Филатова.