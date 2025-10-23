Рейтинг@Mail.ru
Московские врачи спасли новорожденную девочку с редким врожденным дефектом - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 23.10.2025 (обновлено: 17:25 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/moskva-2050082976.html
Московские врачи спасли новорожденную девочку с редким врожденным дефектом
Московские врачи спасли новорожденную девочку с редким врожденным дефектом - РИА Новости, 23.10.2025
Московские врачи спасли новорожденную девочку с редким врожденным дефектом
Московские врачи спасли новорожденную девочку с редким врожденным дефектом брюшной стенки, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:30:00+03:00
2025-10-23T17:25:00+03:00
москва
анастасия ракова
врачи
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050141047_0:26:1139:667_1920x0_80_0_0_0b5999029dc893cb75db91bd077d9a51.jpg
https://ria.ru/20250924/moskva-2043962826.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050141047_188:0:1111:692_1920x0_80_0_0_476daf893ee477e5fa57c29ae27b2de5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анастасия ракова , врачи, медицина
Москва, Анастасия Ракова , Врачи, Медицина
Московские врачи спасли новорожденную девочку с редким врожденным дефектом

В Москве спасли младенца с редким врожденным дефектом брюшной стенки

© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыСпециалисты Филатовской детской больницы проводят операцию новорожденной девочке с редким врожденным дефектом брюшной стенки
Специалисты Филатовской детской больницы проводят операцию новорожденной девочке с редким врожденным дефектом брюшной стенки - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Специалисты Филатовской детской больницы проводят операцию новорожденной девочке с редким врожденным дефектом брюшной стенки
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Московские врачи спасли новорожденную девочку с редким врожденным дефектом брюшной стенки, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Специалисты Филатовской детской больницы спасли малышку с редким врожденным дефектом брюшной стенки. Петли кишечника и печень ребенка выступали наружу через пупочное кольцо и были защищены только тонкой оболочкой, — образовался своеобразный мешок размером почти с голову девочки. Патология встречается только у одного из десяти тысяч новорожденных", — рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что врачи обнаружили серьезный порок развития брюшной стенки — омфалоцеле, когда малышка еще была в утробе матери.
"Из-за опасности повреждений медики решили провести кесарево сечение, и врачам удалось избежать осложнений при родах. Затем специалисты использовали уникальную методику с помощью вакуумной системы и поэтапно, в максимально бережном и безопасном режиме восстановили правильное положение органов в течение нескольких дней. Такой максимально щадящий и безболезненный способ позволил избежать негативных последствий, которые могли возникнуть при резком одномоментном вмешательстве", — добавила она.
Заммэра уточнила, что сейчас малышка уже находится дома, хорошо себя чувствует и набирает вес, а расти и развиваться наравне со сверстниками ей помогут в специальном Центре ранней помощи, который также работает при больнице имени Филатова.
Женщина держит новорожденного за ручку - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Московские врачи помогли женщине с трансплантированным сердцем стать мамой
24 сентября, 11:56
 
МоскваАнастасия РаковаВрачиМедицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала