МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Московские врачи спасли новорожденную девочку с редким врожденным дефектом брюшной стенки, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Специалисты Филатовской детской больницы спасли малышку с редким врожденным дефектом брюшной стенки. Петли кишечника и печень ребенка выступали наружу через пупочное кольцо и были защищены только тонкой оболочкой, — образовался своеобразный мешок размером почти с голову девочки. Патология встречается только у одного из десяти тысяч новорожденных", — рассказала Ракова

Заммэра отметила, что врачи обнаружили серьезный порок развития брюшной стенки — омфалоцеле, когда малышка еще была в утробе матери.

"Из-за опасности повреждений медики решили провести кесарево сечение, и врачам удалось избежать осложнений при родах. Затем специалисты использовали уникальную методику с помощью вакуумной системы и поэтапно, в максимально бережном и безопасном режиме восстановили правильное положение органов в течение нескольких дней. Такой максимально щадящий и безболезненный способ позволил избежать негативных последствий, которые могли возникнуть при резком одномоментном вмешательстве", — добавила она.