Иностранец хотел отправить в Китай православные украшения под видом конфет

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Иностранец пытался незаконно отправить из Москвы в Китай 163 серебряных православных украшения на 1,2 миллиона рублей, указав их в декларации как конфеты, возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров, сообщили в пресс-службе ФТС России.

"Канал контрабанды серебряных украшений православной тематики в Китай пресекли сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве . Организатор поставки, 32-летний иностранный гражданин, задержан при отправке очередной посылки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в таможенной декларации мужчина указал, что в посылке находятся конфеты и шоколад, однако вместо сладостей он пытался отправить 163 ювелирных изделия: нательные кресты, кольца, подвески, браслеты и серьги.

"По результатам экспертизы установлено, что товары изготовлены из серебра, их общая стоимость составляет более 1,2 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Задержанный признался, что покупал украшения с религиозными символами в московских ювелирных магазинах и пересылал их в Китай для перепродажи.