Мошенники используют несуществующий сервис для кражи данных россиян

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мошенники стали использовать несуществующий сервис Yandex Delivery, а также названия курьерских служб для кражи банковских данных россиян - они создают фишинговые сайты, имитирующие страницу курьерской службы, рассказали РИА Новости в компании Angara Security.

"По новому сценарию жертвы получают сообщения от имени несуществующего сервиса Yandex Delivery. Им предлагают получить выплату за оплаченный покупателем товар, уже переданный курьеру. В других рассылках используются названия логистических компаний. Для получения якобы зарезервированных средств получателю предлагается перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты и контактный телефон", - сказали в компании.

Как объяснил эксперт Angara MTDR Арсений Пашинский, в случае с Yandex Delivery злоумышленники использовали знакомый всем бренд Yandex в сочетании с сервисом доставки Delivery Club. Если жертва не погружена в тему курьерских служб, то такое сочетание покажется правдоподобным, а средства, которые обещают выплатить - привлекательными.

При сомнении или промедлении на пользователя давит оператор онлайн-поддержки, наблюдающий за действиями в режиме реального времени.