Рейтинг@Mail.ru
Мошенники используют несуществующий сервис для кражи данных россиян - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/moshenniki-2049979283.html
Мошенники используют несуществующий сервис для кражи данных россиян
Мошенники используют несуществующий сервис для кражи данных россиян - РИА Новости, 23.10.2025
Мошенники используют несуществующий сервис для кражи данных россиян
Мошенники стали использовать несуществующий сервис Yandex Delivery, а также названия курьерских служб для кражи банковских данных россиян - они создают... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T06:37:00+03:00
2025-10-23T06:37:00+03:00
технологии
angara security
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
https://ria.ru/20251022/moshenniki-2049734839.html
https://ria.ru/20251022/moshenniki-2049754825.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, angara security
Технологии, Angara Security
Мошенники используют несуществующий сервис для кражи данных россиян

Мошенники используют несуществующий сервис Yandex Delivery для кражи данных

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мошенники стали использовать несуществующий сервис Yandex Delivery, а также названия курьерских служб для кражи банковских данных россиян - они создают фишинговые сайты, имитирующие страницу курьерской службы, рассказали РИА Новости в компании Angara Security.
"По новому сценарию жертвы получают сообщения от имени несуществующего сервиса Yandex Delivery. Им предлагают получить выплату за оплаченный покупателем товар, уже переданный курьеру. В других рассылках используются названия логистических компаний. Для получения якобы зарезервированных средств получателю предлагается перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты и контактный телефон", - сказали в компании.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Телефонные мошенники начали обманывать россиян на теме отопления
Вчера, 01:54
Как объяснил эксперт Angara MTDR Арсений Пашинский, в случае с Yandex Delivery злоумышленники использовали знакомый всем бренд Yandex в сочетании с сервисом доставки Delivery Club. Если жертва не погружена в тему курьерских служб, то такое сочетание покажется правдоподобным, а средства, которые обещают выплатить - привлекательными.
При сомнении или промедлении на пользователя давит оператор онлайн-поддержки, наблюдающий за действиями в режиме реального времени.
"Эксперты Angara MTDR настоятельно рекомендуют пользователям проявлять бдительность. Вместо перехода по присланным ссылкам следует вручную находить сайт доставки через поисковую систему. Необходимо внимательно проверять оформление сайтов, сверять доменное имя с официальным адресом компаний, а также убеждаться в наличии защищенного соединения и корректного SSL-сертификата", - добавили в компании.
Мужчина со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых
Вчера, 08:08
 
ТехнологииAngara Security
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала