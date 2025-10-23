В Музее нумизматики представили золотую монету-сенсацию

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Коллекция Музея международного нумизматического клуба (МНК), отмечающего десятилетие со дня открытия, пополнилась редчайшей и одной из самых загадочных монет в истории России — золотыми 10 рублями 1765 года, отчеканенными в Пруссии по тайному приказу короля Фридриха II.

"Уникальный артефакт можно увидеть в экспозиции "Золотые монеты в истории династии Романовых", — уточнили в музее.

© Фото предоставлено Музеем международного нумизматического клуба Новый экспонат Музея международного нумизматического клуба (МНК) © Фото предоставлено Музеем международного нумизматического клуба Новый экспонат Музея международного нумизматического клуба (МНК)

Этот экспонат — нумизматическая сенсация. До недавнего времени был известен лишь один экземпляр из коллекции великого князя Георгия Михайловича, дяди императора Николая II. Но след этой монеты был потерян после 1939 года. В 2025-м был найден второй, безупречно сохранившийся экземпляр, который приобрел основатель музея Вагит Алекперов.

"В этих стенах представлена буквально энциклопедия русской монетной чеканки. Практически все типы золотых российских монет вы можете увидеть в витринах и на интерактивных планшетах. Но этой монеты не видел еще никто. Это в принципе чрезвычайно редкая монета — за всю историю сохранились данные только о двух экземплярах, причем второй утерян, а значит, мы видим уникальный раритет", — отметил нумизмат, старший эксперт музея Богдан Берковский.

После заключения союзного договора между Россией и Пруссией в 1764 году Фридрих II, чтобы не тратить казну на покупку русской валюты, тайно начал чеканить ее на своих монетных дворах. "Фридрих II был заядлым фальшивомонетчиком. Он не любил расставаться с деньгами, — рассказывает Берковский, — А таким незаконным способом он обязательства в рублях выполнял за счет своих ресурсов".

Долгое время считалось, что прусский король чеканил только серебряные монеты, однако золотой червонец 1765 года стал исключением. Доказательством его существования стали найденные в немецких архивах расписки мастеров о неразглашении государственной тайны. А навел нумизматов на мысль о фальшивке и на поиск доказательств портрет Екатерины Великой, который впоследствии эксперты назвали "широким портретом". "У Фридриха было свое видение образа российской императрицы, и здесь она изображена несколько более полной, чем хотела бы видеть себя сама. Именно эта незначительная деталь и натолкнула нумизматов на мысль о том, что здесь что-то не так", — объясняет эксперт.

