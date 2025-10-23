Рейтинг@Mail.ru
В Музее нумизматики представили золотую монету-сенсацию
Искусство
Культура
 
07:32 23.10.2025
В Музее нумизматики представили золотую монету-сенсацию
В Музее нумизматики представили золотую монету-сенсацию
Коллекция Музея международного нумизматического клуба (МНК), отмечающего десятилетие со дня открытия, пополнилась редчайшей и одной из самых загадочных монет в истории России
культура
музеи
что посмотреть
куда сходить
москва
монеты
вагит алекперов
пруссия
Светлана Вовк
Светлана Вовк
музеи, что посмотреть, куда сходить, москва, монеты, вагит алекперов, пруссия, россия
Культура, Музеи, что посмотреть , куда сходить , Москва, монеты, Вагит Алекперов, Пруссия, Россия
В Музее нумизматики представили золотую монету-сенсацию

В Музее нумизматики представили уникальную золотую монету XVIII века

© Фото предоставлено Музеем международного нумизматического клуба
Новый экспонат Музея международного нумизматического клуба (МНК)
© Фото предоставлено Музеем международного нумизматического клуба
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Коллекция Музея международного нумизматического клуба (МНК), отмечающего десятилетие со дня открытия, пополнилась редчайшей и одной из самых загадочных монет в истории России — золотыми 10 рублями 1765 года, отчеканенными в Пруссии по тайному приказу короля Фридриха II.
"Уникальный артефакт можно увидеть в экспозиции "Золотые монеты в истории династии Романовых", — уточнили в музее.
© Фото предоставлено Музеем международного нумизматического клуба
Новый экспонат Музея международного нумизматического клуба (МНК)
© Фото предоставлено Музеем международного нумизматического клуба
Новый экспонат Музея международного нумизматического клуба (МНК)
Этот экспонат — нумизматическая сенсация. До недавнего времени был известен лишь один экземпляр из коллекции великого князя Георгия Михайловича, дяди императора Николая II. Но след этой монеты был потерян после 1939 года. В 2025-м был найден второй, безупречно сохранившийся экземпляр, который приобрел основатель музея Вагит Алекперов.
"В этих стенах представлена буквально энциклопедия русской монетной чеканки. Практически все типы золотых российских монет вы можете увидеть в витринах и на интерактивных планшетах. Но этой монеты не видел еще никто. Это в принципе чрезвычайно редкая монета — за всю историю сохранились данные только о двух экземплярах, причем второй утерян, а значит, мы видим уникальный раритет", — отметил нумизмат, старший эксперт музея Богдан Берковский.
После заключения союзного договора между Россией и Пруссией в 1764 году Фридрих II, чтобы не тратить казну на покупку русской валюты, тайно начал чеканить ее на своих монетных дворах. "Фридрих II был заядлым фальшивомонетчиком. Он не любил расставаться с деньгами, — рассказывает Берковский, — А таким незаконным способом он обязательства в рублях выполнял за счет своих ресурсов".
© Фото предоставлено Музеем международного нумизматического клуба
Витрина в Музее международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем международного нумизматического клуба
Витрина в Музее международного нумизматического клуба
Долгое время считалось, что прусский король чеканил только серебряные монеты, однако золотой червонец 1765 года стал исключением. Доказательством его существования стали найденные в немецких архивах расписки мастеров о неразглашении государственной тайны. А навел нумизматов на мысль о фальшивке и на поиск доказательств портрет Екатерины Великой, который впоследствии эксперты назвали "широким портретом". "У Фридриха было свое видение образа российской императрицы, и здесь она изображена несколько более полной, чем хотела бы видеть себя сама. Именно эта незначительная деталь и натолкнула нумизматов на мысль о том, что здесь что-то не так", — объясняет эксперт.
© Фото предоставлено Музеем международного нумизматического клуба
Витрина в Музее международного нумизматического клуба
© Фото предоставлено Музеем международного нумизматического клуба
Витрина в Музее международного нумизматического клуба
Эта монета по своей значимости и ценности встала в один ряд с главными нумизматическими шедеврами музея, такими как Константиновский рубль (купленный на аукционе за 2,64 миллиона долларов) и 5 рублей 1777 года (цена которого превысила один миллион долларов).
Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
От бродяги до короля новостей Москвы: тайны невероятной судьбы Гиляровского
16 октября, 08:00
16 октября, 08:00
 
Культура, Музеи, что посмотреть, куда сходить, Москва, монеты, Вагит Алекперов, Пруссия, Россия
 
 
