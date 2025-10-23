Партия социалистов Молдавии отказалась поддержать правительство Мунтяну

КИШИНЕВ, 23 окт – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) отказалась поддержать правительство Александра Мунтяну, кандидатуру которого выдвинула на пост премьера Партия "Действие и солидарность" (ПДС), заявил в четверг лидер политсилы Игорь Додон.

Лидер социалистов считает, что новый премьер не сможет быть самостоятельной фигурой. "Если он попытается быть независимым в своих решениях, его ждёт участь прежних чиновников, которые были уволены Санду и ее партией", - добавил Додон.