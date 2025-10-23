Партия социалистов Молдавии отказалась поддержать правительство Мунтяну

КИШИНЕВ, 23 окт – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) отказалась поддержать правительство Александра Мунтяну, кандидатуру которого выдвинула на пост премьера Партия "Действие и солидарность" (ПДС), заявил в четверг лидер политсилы Игорь Додон.
Накануне пресс-служба администрации главы молдавского государства сообщила, что Санду 23-24 октября проведет консультации с парламентскими фракциями по выбору претендента на должность главы правительства. В четверг партия коммунистов Молдавии заявила, что не примет участия в консультациях, поскольку молдавский президент проявила неуважение к конституции, к закону, к депутатам и избирателям, когда озвучила кандидатуру Мунтяну в премьер-министры еще до официального утверждения нового состава парламента и задолго до формирования парламентских фракций, с которыми президент обязана консультироваться. Ранее исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча заявил, что социалисты не поддержат кандидатуру Мунтяну.
"Мы пришли сегодня на встречу с президентом, чтобы обсудить тяжёлую ситуацию в стране и лично сказать ей, что мы думаем о прежнем правительстве ПДС, которому не удалось решить реальные проблемы граждан. Мы сказали ей, что и правительство Дорина Речана, и парламентское большинство ПДС пренебрегали голосом народа, представленным оппозицией. Мы сказали госпоже Майе Санду, что социалисты не поддержат и следующее правительство. Причина проста: мы не верим в то, что новый кабмин будет лучше предыдущего", - написал Додон в своем Telegram-канале после консультаций с главой республики.
Лидер социалистов считает, что новый премьер не сможет быть самостоятельной фигурой. "Если он попытается быть независимым в своих решениях, его ждёт участь прежних чиновников, которые были уволены Санду и ее партией", - добавил Додон.
В четверг Санду запланировала встретиться с партиями "Демократия дома", "Нашей партией", блоком "Альтернатива", а также Компартией и Соцпартией. А 24 октября она проведет встречу с правящей партией "Действие и солидарность".
Лидер правящей ПДС Игорь Гросу заявил 14 октября, что партия предложит Санду выдвинуть проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Согласно конституции Молдавии, кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями. Согласно местному законодательству, после того как Санду подпишет указ о выдвижении кандидата на пост премьера, у него будет 15 дней, чтобы представить парламенту программу правления и команду правительства.