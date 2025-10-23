В Молдавии открыли кладбище румынских пособников Гитлера

В посте он также привел выдержку из архивного допроса о преступлениях румынских карателей в Каушанском районе летом 1941 года, чтобы напомнить о трагической истории региона.

"В течение трех дней по приказу шефа поста была вырыта яма четырех метров длиной и двух метров шириной. Все это время голых евреев-инвалидов гоняли палками по селу до истощения и потери сознания… Кушать им абсолютно ничего не давали более трех суток, после им выдали по 15 граммов хлеба и по кружке сырой воды… В пятницу четыре жандарма, вооруженных винтовками, и 10 румынских солдат, вооруженных автоматами, расстреляли около 120 человек", — говорится в тексте допроса.