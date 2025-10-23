Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии открыли кладбище румынских пособников Гитлера - РИА Новости, 23.10.2025
02:57 23.10.2025 (обновлено: 09:41 23.10.2025)
В Молдавии открыли кладбище румынских пособников Гитлера
В Молдавии открыли кладбище румынских пособников Гитлера - РИА Новости, 23.10.2025
В Молдавии открыли кладбище румынских пособников Гитлера
Кладбище румынских пособников Гитлера открылось в Молдавии в селе Заим, сообщил в среду глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
В Молдавии открыли кладбище румынских пособников Гитлера

В молдавском селе Заим открылось кладбище румынских пособников Гитлера

КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Кладбище румынских пособников Гитлера открылось в Молдавии в селе Заим, сообщил в среду глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Накануне Петрович сообщал об открытии памятника пособникам нацистов в селе Гиличены. Он отмечал, что для этого события минобороны страны выделило почетный караул и военный оркестр.
Открытие памятника пособникам нацистов в селе Гиличены, Молдавия - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Молдавии раскритиковали открытие памятника пособникам нацистов
21 октября, 18:25
"Ассоциация по героизации нацизма Monumentum открыла очередное кладбище "румынских героев". На сей раз в селе Заим Каушанского района. На сей раз обошлось без воинских почестей, но не обошлось без вовлечения детей в пропаганду нацизма. Насильно всученный перед началом церемонии румынский флаг дети перевернули вверх ногами. По законам геральдики это может рассматриваться и как символ бедствия и как форма протеста. Идеологическое издевательство над детьми — это ли не бедствие?", — написал в своем Telegram-канале Петрович.
В посте он также привел выдержку из архивного допроса о преступлениях румынских карателей в Каушанском районе летом 1941 года, чтобы напомнить о трагической истории региона.
"В течение трех дней по приказу шефа поста была вырыта яма четырех метров длиной и двух метров шириной. Все это время голых евреев-инвалидов гоняли палками по селу до истощения и потери сознания… Кушать им абсолютно ничего не давали более трех суток, после им выдали по 15 граммов хлеба и по кружке сырой воды… В пятницу четыре жандарма, вооруженных винтовками, и 10 румынских солдат, вооруженных автоматами, расстреляли около 120 человек", — говорится в тексте допроса.
Кишинев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Молдавии авторы учебника по истории обелили действия Антонеску
8 мая, 13:33
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Молдавских детей учат, что оккупация нацистами страны в ВОВ была полезна
8 мая, 05:47
 
