Оппозиция назвала выдвижение Мунтяну в премьеры Молдавии недемократичным

КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Демократия дома" считает, что выдвижение кандидата на пост премьер-министра Молдавии до созыва парламента недемократичным и не соответствующим духу конституции, заявил лидер политсилы Василий Костюк.
Накануне пресс-служба администрации главы молдавского государства сообщила, что Майя Санду 23-24 октября проведет консультации с парламентскими фракциями по выбору претендента на должность главы правительства. В четверг партия коммунистов Молдавии заявила, что не примет участия в консультациях, поскольку молдавский президент проявила неуважение к конституции, к закону, к депутатам и избирателям, когда озвучила кандидатуру Александра Мунтяну в премьер-министры еще до официального утверждения нового состава парламента и задолго до формирования парламентских фракций, с которыми президент обязана консультироваться.
"Мы не согласны с тем, как был предложен будущий премьер-министр — это абсолютно недемократично и не в духе конституции. Мы спрашивали, почему кандидат был представлен за неделю до формирования парламента, ответа не получили", - сказал Костюк журналистам, отметив, что прошли формальные консультации.
По его словам, методы, которые применялись властями в последние месяцы, не являются европейскими и демократическими. "Президент, который продвигает одну политическую силу и не дожидается формирования фракций, действует вопреки конституции", - подчеркнул он.
В четверг Санду запланировала встретиться с партиями "Демократия дома", "Нашей партией", блоком "Альтернатива", а также Компартией и Соцпартией. А 24 октября она проведет встречу с правящей партией "Действие и солидарность".
Лидер правящей ПДС Игорь Гросу заявил 14 октября, что партия предложит Санду выдвинуть проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Согласно конституции Молдавии, кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями. Согласно местному законодательству, после того как Санду подпишет указ о выдвижении кандидата на пост премьера, у него будет 15 дней, чтобы представить парламенту программу правления и команду правительства.