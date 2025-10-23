Оппозиция назвала выдвижение Мунтяну в премьеры Молдавии недемократичным

«

"Мы не согласны с тем, как был предложен будущий премьер-министр — это абсолютно недемократично и не в духе конституции. Мы спрашивали, почему кандидат был представлен за неделю до формирования парламента, ответа не получили", - сказал Костюк журналистам, отметив, что прошли формальные консультации.