Несколько задержанных в Мьянме россиян вернулись в Россию

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Несколько россиян, задержанных военными Мьянмы на территории колл-центра KK Park вернулись в Россию, Москва благодарна за содействие властям Мьянмы и Таиланда, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

"Несколько человек нам удалось переправить в Россию через Таиланд обратно, и мы благодарны за содействие и властям Мьянмы , и властям Таиланда, что они действительно вошли в эту ситуацию и помогли", - сказал он журналистам.

Руденко добавил, что, к сожалению, когда россияне приезжают в Мьянму, не все из них информируют не только посольство, но и своих родственников, куда они едут.

"Многие попадают туда с территории Таиланда, видимо, в погоне за заработком, а потом оказываются в другой ситуации, чем они себе представляли", - заключил он.

В понедельник мьянманский новостной портал Eleven Media сообщал, что правительственные войска Мьянмы в ходе наступления на территории штата Карен вернули под свой контроль две военные базы, захваченные в 2024 году повстанцами, а также заняли расположенный у границы с Таиландом печально известный мошеннический колл-центр KK Park, в котором в качестве подневольных работников содержались иностранцы, в том числе ранее освобожденные оттуда россияне.

Ранее сообщалось, что в KK Park работают сотни иностранных граждан, многие из которых были обманом завлечены в колл-центр и находились там на положении рабов. О наличии в KK Park россиян рассказали российским дипломатам в Бангкоке граждане РФ, ранее спасенные из этого колл-центра совместными усилиями посольства России в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы.