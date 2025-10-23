Рейтинг@Mail.ru
Несколько задержанных в Мьянме россиян вернулись в Россию - РИА Новости, 23.10.2025
11:30 23.10.2025
Несколько задержанных в Мьянме россиян вернулись в Россию
Несколько задержанных в Мьянме россиян вернулись в Россию - РИА Новости, 23.10.2025
Несколько задержанных в Мьянме россиян вернулись в Россию
Несколько россиян, задержанных военными Мьянмы на территории колл-центра KK Park вернулись в Россию, Москва благодарна за содействие властям Мьянмы и Таиланда,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:30:00+03:00
2025-10-23T11:30:00+03:00
в мире
таиланд
мьянма
россия
андрей руденко
таиланд
мьянма
россия
в мире, таиланд, мьянма, россия, андрей руденко
В мире, Таиланд, Мьянма, Россия, Андрей Руденко
Несколько задержанных в Мьянме россиян вернулись в Россию

Задержанные военными Мьянмы в колл-центре россияне вернулись в Россию

© РИА Новости / Федор ВильнерВид на храм Баган, Мьянма
Вид на храм Баган, Мьянма - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Федор Вильнер
Вид на храм Баган, Мьянма. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Несколько россиян, задержанных военными Мьянмы на территории колл-центра KK Park вернулись в Россию, Москва благодарна за содействие властям Мьянмы и Таиланда, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.
"Несколько человек нам удалось переправить в Россию через Таиланд обратно, и мы благодарны за содействие и властям Мьянмы, и властям Таиланда, что они действительно вошли в эту ситуацию и помогли", - сказал он журналистам.
Освобожденная россиянка, похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Россиянку, уехавшую в Таиланд и попавшую в рабство, освободили
7 октября, 09:16
7 октября, 09:16
Руденко добавил, что, к сожалению, когда россияне приезжают в Мьянму, не все из них информируют не только посольство, но и своих родственников, куда они едут.
"Многие попадают туда с территории Таиланда, видимо, в погоне за заработком, а потом оказываются в другой ситуации, чем они себе представляли", - заключил он.
В понедельник мьянманский новостной портал Eleven Media сообщал, что правительственные войска Мьянмы в ходе наступления на территории штата Карен вернули под свой контроль две военные базы, захваченные в 2024 году повстанцами, а также заняли расположенный у границы с Таиландом печально известный мошеннический колл-центр KK Park, в котором в качестве подневольных работников содержались иностранцы, в том числе ранее освобожденные оттуда россияне.
Ранее сообщалось, что в KK Park работают сотни иностранных граждан, многие из которых были обманом завлечены в колл-центр и находились там на положении рабов. О наличии в KK Park россиян рассказали российским дипломатам в Бангкоке граждане РФ, ранее спасенные из этого колл-центра совместными усилиями посольства России в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы.
Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин, принимавший участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические колл-центры на территории Мьянмы, ранее рассказал в интервью РИА Новости со слов освобожденных россиян, что самый известный невольничий колл-центр в Мьянме KK Park, расположенный в городе Мьявади вблизи границы с Таиландом, вмещает в себя целый мини-город с магазинами, ресторанами и спа-салонами для тех, кто "работает" там добровольно.
Здание парламента в Нейпьидо, Мьянма - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В невольничьем колл-центре в Мьянме находятся несколько россиян
13 октября, 03:17
13 октября, 03:17
 
В миреТаиландМьянмаРоссияАндрей Руденко
 
 
