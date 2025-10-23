Рейтинг@Mail.ru
Минфин США назвал причину новых санкций против России - РИА Новости, 23.10.2025
00:15 23.10.2025
Минфин США назвал причину новых санкций против России
Министерство финансов США заявило, что введение новых санкций против России обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по...
2025
Минфин США назвал причину новых санкций против России

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Министерство финансов США заявило, что введение новых санкций против России обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине.
"Сегодня управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США вводит дополнительные санкции в связи с отсутствием у России серьёзной приверженности мирному процессу по прекращению войны в Украине... Соединённые Штаты продолжат выступать за мирное урегулирование конфликта, а прочный мир полностью зависит от готовности России вести добросовестные переговоры", - говорится в заявлении министерства.
