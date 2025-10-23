Все российские мужчины должны отслужить в армии, заявил Михалков

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Любой мужчина, живущий в России, должен служить в армии, потому что это - колоссальная школа, считает режиссер Никита Михалков.
«
"Я считаю, что любой мужчина, который живет в нашей стране, должен пройти армию - это колоссальная школа", - заявил режиссер во время встречи со студентами ВГИКа в рамках международного студенческого кинофестиваля.
Михалков служит России, заявил Путин
20 октября, 15:17
Он подчеркнул, что армия для России была не средством нападения или защиты, а образом жизни, ведь даже в истории нашей страны каждый маленький великий князь был приписан к определенному полку.
Михалков поделился воспоминаниями о своей службе, отметив, что это "довольно романтическая история, и такая полутрагическая". Режиссер рассказал, что его хотели отправить в Навои в стройбат, поэтому он пришел к начальнику городского сборного пункта.
«
"Говорю: "С ума что ли сошел? У меня два образования высших, и меня в стройбат в Навои?". Он мне говорит: "Ну что, Михалков, хочешь в Москве остаться?". Я так разозлился и сказал: "Какая самая дальняя команда?" Он говорит: "Камчатка". Я так прикинул - когда я за казенный счет туда съезжу? И говорю: "Вот туда и запишите", - вспомнил он.
Михалков был призван на службу на Тихоокеанском флоте на Камчатке в 1972 году в возрасте 27 лет.