В МИД допустили отказ НАТО от самоограничения на размещение ядерного оружия

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Москва не исключает, что страны НАТО, не имеющие ядерного оружия на своей территории, могут отказаться от самоограничения на его размещение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“Нельзя исключать, что те из них, кто еще сохраняет на национальном уровне самоограничение в отношении появления ядерного оружия на своей территории, в дальнейшем могут от них полностью отказаться”, - сказала она в ходе брифинга.