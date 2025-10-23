Рейтинг@Mail.ru
В МИД допустили отказ НАТО от самоограничения на размещение ядерного оружия - РИА Новости, 23.10.2025
14:31 23.10.2025
В МИД допустили отказ НАТО от самоограничения на размещение ядерного оружия
В МИД допустили отказ НАТО от самоограничения на размещение ядерного оружия
Москва не исключает, что страны НАТО, не имеющие ядерного оружия на своей территории, могут отказаться от самоограничения на его размещение, заявила официальный РИА Новости, 23.10.2025
В МИД допустили отказ НАТО от самоограничения на размещение ядерного оружия

Захарова: НАТО может отказаться от самоограничения на размещение ядерного оружия

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Москва не исключает, что страны НАТО, не имеющие ядерного оружия на своей территории, могут отказаться от самоограничения на его размещение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Нельзя исключать, что те из них, кто еще сохраняет на национальном уровне самоограничение в отношении появления ядерного оружия на своей территории, в дальнейшем могут от них полностью отказаться”, - сказала она в ходе брифинга.
Как добавила Захарова, на этом фоне Москва отмечает попытки Польши вовлечь США в авантюру с размещением ядерного оружия на своей территории.
“Подобными действиями формально не-ядерное государство НАТО в очередной раз демонстрирует вызывающее пренебрежение к договору о нераспространении ядерного оружия и своим соответствующим договоренностям с МАГАТЭ”, - подчеркнула она.
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что эти же европейские страны имеют претензии к ядерной программе Ирана и КНДР. В связи с этим она указала на цинизм их подхода.
Военные НАТО - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией
21 октября, 03:17
 
