МИД отреагировал на запрет ЕС на импорт российского газа

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "полным мраком" утверждение Евросоюзом запрета на импорт российского газа с 2028 года.
"Классическая история по реализации философской концепции "назло бабушке отморожу уши", Евросоюз давно поставил во главу угла нанесение максимально возможного ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, не считаясь при этом с негативными последствиями для самого себя, своих государств-членов... Это, конечно, полный мрак", - сказала Захарова на брифинге.
Совет ЕС объявил в понедельник, что согласовал позицию по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Регламент вводит "юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ из России".
В среду Европейский парламент сообщил, что поддержал решение начать переговоры с Советом ЕС о запрете импорта российского газа и нефти с 1 января 2028 года, переговорщики Европарламента и Совета ЕС сразу начнут обсуждения с целью достижения соглашения в первом чтении.