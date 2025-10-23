Рейтинг@Mail.ru
МИД отреагировал на запрет ЕС на импорт российского газа - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/mid-2050068395.html
МИД отреагировал на запрет ЕС на импорт российского газа
МИД отреагировал на запрет ЕС на импорт российского газа - РИА Новости, 23.10.2025
МИД отреагировал на запрет ЕС на импорт российского газа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "полным мраком" утверждение Евросоюзом запрета на импорт российского газа с 2028 года. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T13:28:00+03:00
2025-10-23T13:28:00+03:00
россия
мария захарова
европарламент
евросоюз
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20251022/es-2049950805.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, европарламент, евросоюз, экономика
Россия, Мария Захарова, Европарламент, Евросоюз, Экономика
МИД отреагировал на запрет ЕС на импорт российского газа

МИД назвал запрет ЕС на импорт российского газа полным мраком

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "полным мраком" утверждение Евросоюзом запрета на импорт российского газа с 2028 года.
«
"Классическая история по реализации философской концепции "назло бабушке отморожу уши", Евросоюз давно поставил во главу угла нанесение максимально возможного ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, не считаясь при этом с негативными последствиями для самого себя, своих государств-членов... Это, конечно, полный мрак", - сказала Захарова на брифинге.
Совет ЕС объявил в понедельник, что согласовал позицию по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Регламент вводит "юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ из России".
В среду Европейский парламент сообщил, что поддержал решение начать переговоры с Советом ЕС о запрете импорта российского газа и нефти с 1 января 2028 года, переговорщики Европарламента и Совета ЕС сразу начнут обсуждения с целью достижения соглашения в первом чтении.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ЕС ускорит отказ от российского сжиженного газа, заявил МИД Нидерландов
22 октября, 23:26
 
РоссияМария ЗахароваЕвропарламентЕвросоюзЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала