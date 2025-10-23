В МИД прокомментировали действия США в Карибском море

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Силовые действия США в Карибском море вызывают все больше вопросов, Россия твердо поддерживает Венесуэлу в данной ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Силовые действия американских военных (в Карибском море - ред.) вызывают всё больше вопросов, есть информация о погибших венесуэльских, колумбийских и тринидадских гражданах, ряд источников при этом утверждает, что они могли быть просто рыбаками", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что установить точно, кто находился на борту, можно было бы при досмотре судна в случае наличия для этого законных оснований, а целенаправленное уничтожение плавсредств, обрекающего на гибель экипаж, противоречит международному морскому праву и элементарным нормам морали.
"Подтверждаем нашу неизменную твёрдую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета, заявили об этом в частности в ходе заседания СБ ООН 10 и 17 октября текущего года. Сейчас крайне важно действительно воздержаться от эскалации, содействовать нахождению решений имеющихся проблем в конструктивном ключе с уважением международно-правовых норм", - заключила она.