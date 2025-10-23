Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали действия США в Карибском море - РИА Новости, 23.10.2025
12:27 23.10.2025
В МИД прокомментировали действия США в Карибском море
в мире
карибское море
россия
венесуэла
мария захарова
оон
в мире, карибское море, россия, венесуэла, мария захарова, оон
В мире, Карибское море, Россия, Венесуэла, Мария Захарова, ООН
© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Силовые действия США в Карибском море вызывают все больше вопросов, Россия твердо поддерживает Венесуэлу в данной ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Силовые действия американских военных (в Карибском море - ред.) вызывают всё больше вопросов, есть информация о погибших венесуэльских, колумбийских и тринидадских гражданах, ряд источников при этом утверждает, что они могли быть просто рыбаками", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что установить точно, кто находился на борту, можно было бы при досмотре судна в случае наличия для этого законных оснований, а целенаправленное уничтожение плавсредств, обрекающего на гибель экипаж, противоречит международному морскому праву и элементарным нормам морали.
"Подтверждаем нашу неизменную твёрдую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета, заявили об этом в частности в ходе заседания СБ ООН 10 и 17 октября текущего года. Сейчас крайне важно действительно воздержаться от эскалации, содействовать нахождению решений имеющихся проблем в конструктивном ключе с уважением международно-правовых норм", - заключила она.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в ходе тренировки стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России
