МИД назвал учения НАТО в ядерной сфере дестабилизирующими

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Учения стран НАТО в ядерной сфере носят дестабилизирующий характер, усиливают напряженность и требуют повышенного внимания Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наши оценки на этот счет неизменны: само по себе существование практики совместных ядерных миссий, в рамках которых страны альянса регулярно совершенствуют навыки коллективного применения развернутого в Европе американского ядерного оружия по территории России и по территории союзников России является глубоко дестабилизирующим. При этом отмечаем, что данные схемы и соответствующие потенциалы стран НАТО получают целенаправленное развитие, ведущее к дальнейшему обострению стратегических рисков и усилению напряженности" , - сказала она в ходе брифинга.
"Мы не намерены игнорировать эти моменты, тщательно анализируем их в целях учета в собственном военном планировании, включая соответствующие аспекты осуществления ядерного сдерживания", - подчеркнула она.
21 октября, 08:00