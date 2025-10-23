Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал учения НАТО в ядерной сфере дестабилизирующими - РИА Новости, 23.10.2025
12:19 23.10.2025
МИД назвал учения НАТО в ядерной сфере дестабилизирующими
в мире, москва, россия, нато, мария захарова, европа
В мире, Москва, Россия, НАТО, Мария Захарова, Европа
© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Учения стран НАТО в ядерной сфере носят дестабилизирующий характер, усиливают напряженность и требуют повышенного внимания Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наши оценки на этот счет неизменны: само по себе существование практики совместных ядерных миссий, в рамках которых страны альянса регулярно совершенствуют навыки коллективного применения развернутого в Европе американского ядерного оружия по территории России и по территории союзников России является глубоко дестабилизирующим. При этом отмечаем, что данные схемы и соответствующие потенциалы стран НАТО получают целенаправленное развитие, ведущее к дальнейшему обострению стратегических рисков и усилению напряженности" , - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, Москва не намерена игнорировать эти учения и учитывает их в своем военном планировании.
"Мы не намерены игнорировать эти моменты, тщательно анализируем их в целях учета в собственном военном планировании, включая соответствующие аспекты осуществления ядерного сдерживания", - подчеркнула она.
Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Передовой рубеж". НАТО стянула новые бригады к российским границам
21 октября, 08:00
 
