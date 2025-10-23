Рейтинг@Mail.ru
Москва ответит на действия ЕС по конфискации российских активов, заявил МИД
12:12 23.10.2025
Москва ответит на действия ЕС по конфискации российских активов, заявил МИД
Москва ответит на действия ЕС по конфискации российских активов, заявил МИД
в мире
россия
москва
брюссель
мария захарова
евросоюз
россия
москва
брюссель
в мире, россия, москва, брюссель, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Брюссель, Мария Захарова, Евросоюз
Москва ответит на действия ЕС по конфискации российских активов, заявил МИД

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Любые действия Евросоюза по конфискации российских активов ничтожны с юридической точки зрения и повлекут болезненный ответ Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Любые действия с российскими активами без согласия России ничтожны с точки зрения международного и контрактного права. Не существует легального способа забрать чужие средства, чтобы это не ударило по карману и престижу, как раз экспроприаторов... Любые конфискационные инициативы Брюсселя повлекут гарантированный, болезненный ответ, мы будем действовать в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях, исходя из собственных интересов и необходимости компенсировать причиненный России ущерб", - сказала Захарова на брифинге.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Медведев прокомментировал решения США по санкциям против России
