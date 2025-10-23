Рейтинг@Mail.ru
Мерц надеется на прогресс в использовании замороженных активов России - РИА Новости, 23.10.2025
12:40 23.10.2025
Мерц надеется на прогресс в использовании замороженных активов России
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что разделяет обеспокоенность премьер-министра Бельгии в связи использованием замороженных активов России, но надеется,... РИА Новости, 23.10.2025
Мерц надеется на прогресс в использовании замороженных активов России

БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что разделяет обеспокоенность премьер-министра Бельгии в связи использованием замороженных активов России, но надеется, что на саммите ЕС удастся продвинуться в этом направлении.
"Премьер-министр Бельгии и я неоднократно обсуждали эту тему в последние дни и недели. Я разделяю его опасения, но он заинтересован в совместном решении, и поэтому я ожидаю, что сегодня мы сделаем еще один шаг вперед", - заявил Мерц перед началом в Брюсселе саммита стран Евросоюза. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
В среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Себастиан Хилле заявил на брифинге, что предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца по использованию российских замороженных активов для предоставления кредита Украине "находится на столе" и будет обсуждаться в рамках Европейского совета. Хилле отметил, что юридически надежное использование требует "множества проверок и оценок", но основные политические решения могут будут приняты на Европейском совете.
Ранее в статье для британской газеты Financial Times Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
