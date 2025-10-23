Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали главу Агентства по страхованию вкладов, сообщили СМИ
16:03 23.10.2025
В Москве арестовали главу Агентства по страхованию вкладов, сообщили СМИ
В Москве арестовали главу Агентства по страхованию вкладов, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.10.2025
В Москве арестовали главу Агентства по страхованию вкладов, сообщили СМИ
Главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова арестовали в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 23.10.2025
Происшествия, Москва, Новосибирск, Россия, Андрей Мельников, Агентство по страхованию вкладов
Mash: в Москве арестовали главу Агентства по страхованию вкладов Мельникова

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова арестовали в Москве, сообщил Telegram-канал Mash.
"Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников арестован по подозрению в коррупции в Москве. Он в СИЗО Лефортово", — говорится в публикации.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Суд в Москве арестовал замгендиректора АСВ, пишут СМИ
5 мая, 05:24
По данным Mash, Мельников был задержан накануне. Показания против него дала бывший топ-менеджер АСВ Ольга Долголева. Защита Мельникова намерена подавать апелляцию.
В мае СМИ сообщали об аресте самой Долголевой, которая курировала юридические вопросы в АСВ. Как писал "Коммерсант" со ссылкой на источники, ей вменяли соучастие в мошенничестве, а главным фигурантом этого дела являлся другой, уже бывший замглавы агентства Александр Попелюх. В материалах расследования говорилось о махинациях с активом разорившегося Межтопэнергобанка в Новосибирске — одним из крупнейших в России крытых аквапарков "Аквамир", который находился под конкурсным управлением АСВ. По данным Mash, бывшие топ-менеджеры признали свою вину.
Александр Исурин - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Суд арестовал замгендиректора компании "Логопер" по делу о мошенничестве
12 октября, 14:00
 
Происшествия Москва Новосибирск Россия Андрей Мельников Агентство по страхованию вкладов
 
 
