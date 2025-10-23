В Москве арестовали главу Агентства по страхованию вкладов, сообщили СМИ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова арестовали в Москве, сообщил Telegram-канал Mash.
"Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников арестован по подозрению в коррупции в Москве. Он в СИЗО Лефортово", — говорится в публикации.
По данным Mash, Мельников был задержан накануне. Показания против него дала бывший топ-менеджер АСВ Ольга Долголева. Защита Мельникова намерена подавать апелляцию.
В мае СМИ сообщали об аресте самой Долголевой, которая курировала юридические вопросы в АСВ. Как писал "Коммерсант" со ссылкой на источники, ей вменяли соучастие в мошенничестве, а главным фигурантом этого дела являлся другой, уже бывший замглавы агентства Александр Попелюх. В материалах расследования говорилось о махинациях с активом разорившегося Межтопэнергобанка в Новосибирске — одним из крупнейших в России крытых аквапарков "Аквамир", который находился под конкурсным управлением АСВ. По данным Mash, бывшие топ-менеджеры признали свою вину.