Рейтинг@Mail.ru
Полномочия в сфере внешней трудовой миграции передадут в МВД - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 23.10.2025 (обновлено: 20:29 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/medvedev-2050191655.html
Полномочия в сфере внешней трудовой миграции передадут в МВД
Полномочия в сфере внешней трудовой миграции передадут в МВД - РИА Новости, 23.10.2025
Полномочия в сфере внешней трудовой миграции передадут в МВД
Полномочия в сфере внешней трудовой миграции перейдут к МВД от других федеральных органов исполнительной власти, заявил Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T19:15:00+03:00
2025-10-23T20:29:00+03:00
россия
дмитрий медведев
мигранты
миграция
мвд
общество
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251015/putin-2048497099.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, мигранты, миграция, мвд, общество, совет безопасности рф
Россия, Дмитрий Медведев, Мигранты, Миграция, МВД, Общество, Совет Безопасности РФ
Полномочия в сфере внешней трудовой миграции передадут в МВД

Медведев заявил о передаче МВД полномочий в сфере внешней трудовой миграции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Полномочия в сфере внешней трудовой миграции перейдут к МВД от других федеральных органов исполнительной власти, заявил Дмитрий Медведев.
«

"Согласно новым поручениям главы государства, ключевая роль в этой работе теперь возложена на Министерство внутренних дел как основной орган, ответственный за выработку и реализацию государственной миграционной политики", — сказал зампред Совета безопасности.

У МВД есть возможности для решения задач в этой сфере, добавил он. В частности, ими обладает соответствующая служба по вопросам гражданства.
Медведев в четверг провел совещание на площадке Совбеза, на котором обсуждались вопросы, связанные с реализацией поручений президента в сфере государственной миграционной политики.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года
15 октября, 22:42
 
РоссияДмитрий МедведевМигрантыМиграцияМВДОбществоСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала