Медведев призвал не давать спуску тем, кто враждебно настроен к России
15:49 23.10.2025 (обновлено: 16:00 23.10.2025)
Медведев призвал не давать спуску тем, кто враждебно настроен к России
Нельзя давать спуску тем, кто настроен враждебно к России, надо отвечать, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.10.2025
Медведев призвал не давать спуску тем, кто враждебно настроен к России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Нельзя давать спуску тем, кто настроен враждебно к России, надо отвечать, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На заседании федерального совета первичных отделений партии глава первичной организации в Горно-Алтайске Галина Сояпина поблагодарила председателя партии за его посты в социальных сетях.
"Вы четко, мужественно защищаете нашу родину, нашу партию, нашу Россию", - сказала Сояпина.
В свою очередь Медведев сообщил, что ему приятно слышать такую оценку от товарищей по партии.
«
"Надо давать им ответ. Мир изменился… Сейчас информация распространяется моментально. У нашей страны есть не только огромное количество друзей, друзей больше, конечно, но и определенное количество тех, кто нас не любит, кто настроен враждебно. Я думаю, что нельзя давать спуску в этом смысле, надо резать, что называется, правду матку и говорить им правду в лицо, даже неприятную, пусть они там обижаются", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Россию вынудили пойти на жесткие меры, заявил Медведев
