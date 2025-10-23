Медведев призвал не давать спуску тем, кто враждебно настроен к России

https://ria.ru/20251023/medvedev-2050108092.html
Нельзя давать спуску тем, кто настроен враждебно к России, надо отвечать, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
2025-10-23T15:49:00+03:00
2025-10-23T15:49:00+03:00
2025-10-23T16:00:00+03:00
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Нельзя давать спуску тем, кто настроен враждебно к России, надо отвечать, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На заседании федерального совета первичных отделений партии глава первичной организации в Горно-Алтайске
Галина Сояпина поблагодарила председателя партии за его посты в социальных сетях.
"Вы четко, мужественно защищаете нашу родину, нашу партию, нашу Россию", - сказала Сояпина.
В свою очередь Медведев
сообщил, что ему приятно слышать такую оценку от товарищей по партии.
"Надо давать им ответ. Мир изменился… Сейчас информация распространяется моментально. У нашей страны есть не только огромное количество друзей, друзей больше, конечно, но и определенное количество тех, кто нас не любит, кто настроен враждебно. Я думаю, что нельзя давать спуску в этом смысле, надо резать, что называется, правду матку и говорить им правду в лицо, даже неприятную, пусть они там обижаются", - сказал Медведев.