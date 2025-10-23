Медведев призвал не давать спуску тем, кто враждебно настроен к России

«

"Надо давать им ответ. Мир изменился… Сейчас информация распространяется моментально. У нашей страны есть не только огромное количество друзей, друзей больше, конечно, но и определенное количество тех, кто нас не любит, кто настроен враждебно. Я думаю, что нельзя давать спуску в этом смысле, надо резать, что называется, правду матку и говорить им правду в лицо, даже неприятную, пусть они там обижаются", - сказал Медведев.