23.10.2025
11:24 23.10.2025
Медведев назвал плюс отмены саммита в Будапеште
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о плюсах решения отменить саммит в Будапеште, отметил, что теперь "можно долбить самым разным оружием... РИА Новости, 23.10.2025
Медведев назвал плюс отмены саммита в Будапеште

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о плюсах решения отменить саммит в Будапеште, отметил, что теперь "можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры".
Зампред Совбеза в своем Telegram-канале прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отменить саммит в Будапеште и новые санкции против России со стороны Штатов. По его словам, "теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой".
"Но есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры", - написал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Медведев уверен, что России нужно добиваться победы "на земле"
11:20
11:20
 
