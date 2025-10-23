Рейтинг@Mail.ru
Медведев уверен, что России нужно добиваться победы "на земле" - РИА Новости, 23.10.2025
11:20 23.10.2025
Медведев уверен, что России нужно добиваться победы "на земле"
Медведев уверен, что России нужно добиваться победы "на земле" - РИА Новости, 23.10.2025
Медведев уверен, что России нужно добиваться победы "на земле"
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев уверен, что России нужно добиваться победы "на земле", а не за канцелярским столом. РИА Новости, 23.10.2025
Медведев уверен, что России нужно добиваться победы "на земле"

Медведев призвал добиваться победы России на земле, а не за канцелярским столом

© РИА Новости / Юлия Зырянова
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Юлия Зырянова
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев уверен, что России нужно добиваться победы "на земле", а не за канцелярским столом.
"Но есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные "сделки", - написал он в Telegram-канале.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
