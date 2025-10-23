https://ria.ru/20251023/medvedev-2050023355.html
Медведев назвал США противником России
Медведев назвал США противником России - РИА Новости, 23.10.2025
Медведев назвал США противником России
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя отмену президентом США Дональдом Трампом саммита в Будапеште и новых санкциях против РФ,... РИА Новости, 23.10.2025
Медведев назвал США противником России
Медведев после отмены Трампом саммита в Будапеште назвал США противником России