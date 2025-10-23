Рейтинг@Mail.ru
11:14 23.10.2025
Медведев назвал США противником России
Медведев назвал США противником России
в мире, сша, россия, будапешт, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир путин, роснефть, лукойл
Медведев назвал США противником России

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя отмену президентом США Дональдом Трампом саммита в Будапеште и новых санкциях против РФ, заявил, что США являются противником России.
"Если у кого-то из многочисленных комментаторов ещё сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией", - написал он в Telegram-канале.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
23.10.2025
Накат, ромашка, блеф: не нужно путать тактику Трампа с его стратегией
