Маск планирует создать армию роботов Optimus, сообщают СМИ

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания Tesla планирует создание армии человекоподобных роботов Optimus в количестве миллиона единиц, полномасштабное производство которых может начаться в конце 2026 года, сообщает издание Wired.
"Меня в первую очередь беспокоит, насколько я могу контролировать голосование в Tesla: если я построю эту огромную армию роботов, не окажусь ли я в какой-то момент в будущем в числе отстранённых?... Если мы построим эту армию роботов, смогу ли я хотя бы существенно влиять на неё? Не контролировать, а именно оказывать сильное влияние… Мне некомфортно создавать эту армию роботов, если у меня нет сильного влияния", - цитирует издание слова Маска со встречи с инвесторами Tesla.
Отмечается, что в среду Маск заявил, что Tesla подготовит "серийный прототип" Optimus к февралю или марту 2026 года. Полномасштабное производство роботов, по его словам, начнётся в конце следующего года, а количество роботов составит один миллион.
В конце мая Маск опубликовал видео, где Optimus выполняет базовые бытовые задачи: выносит мусор, подметает, пылесосит, готовит еду и задергивает шторы. Тогда предприниматель назвал проект "самым грандиозным продуктом из когда-либо существовавших". Предприниматель также демонстрировал возможности робота передвигаться по пересечённой местности благодаря нейросети, танцевать, а также драться в стиле кунг-фу.
