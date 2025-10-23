Маск планирует создать армию роботов Optimus, сообщают СМИ

В конце мая Маск опубликовал видео, где Optimus выполняет базовые бытовые задачи: выносит мусор, подметает, пылесосит, готовит еду и задергивает шторы. Тогда предприниматель назвал проект "самым грандиозным продуктом из когда-либо существовавших". Предприниматель также демонстрировал возможности робота передвигаться по пересечённой местности благодаря нейросети, танцевать, а также драться в стиле кунг-фу.