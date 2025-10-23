Рейтинг@Mail.ru
Маск планирует создать армию роботов Optimus, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/mask-2050122916.html
Маск планирует создать армию роботов Optimus, сообщают СМИ
Маск планирует создать армию роботов Optimus, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.10.2025
Маск планирует создать армию роботов Optimus, сообщают СМИ
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания Tesla планирует создание армии человекоподобных роботов Optimus в количестве миллиона единиц,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:51:00+03:00
2025-10-23T16:51:00+03:00
технологии
илон маск
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_0:46:2944:1702_1920x0_80_0_0_21a8cfbab1d88e5f422a62d3c331d38a.jpg
https://ria.ru/20251022/mask-2049835480.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b6a123cba4ee14b5c3b95648719e9e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, илон маск, tesla motors
Технологии, Илон Маск, Tesla motors
Маск планирует создать армию роботов Optimus, сообщают СМИ

Wired: Маск планирует начать создание армии роботов Optimus с конца 2026 года

© AP Photo / Pool/Britta PedersenИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания Tesla планирует создание армии человекоподобных роботов Optimus в количестве миллиона единиц, полномасштабное производство которых может начаться в конце 2026 года, сообщает издание Wired.
"Меня в первую очередь беспокоит, насколько я могу контролировать голосование в Tesla: если я построю эту огромную армию роботов, не окажусь ли я в какой-то момент в будущем в числе отстранённых?... Если мы построим эту армию роботов, смогу ли я хотя бы существенно влиять на неё? Не контролировать, а именно оказывать сильное влияние… Мне некомфортно создавать эту армию роботов, если у меня нет сильного влияния", - цитирует издание слова Маска со встречи с инвесторами Tesla.
Отмечается, что в среду Маск заявил, что Tesla подготовит "серийный прототип" Optimus к февралю или марту 2026 года. Полномасштабное производство роботов, по его словам, начнётся в конце следующего года, а количество роботов составит один миллион.
В конце мая Маск опубликовал видео, где Optimus выполняет базовые бытовые задачи: выносит мусор, подметает, пылесосит, готовит еду и задергивает шторы. Тогда предприниматель назвал проект "самым грандиозным продуктом из когда-либо существовавших". Предприниматель также демонстрировал возможности робота передвигаться по пересечённой местности благодаря нейросети, танцевать, а также драться в стиле кунг-фу.
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Россия движется вперед и опережает весь мир, заявил отец Маска
22 октября, 14:14
 
ТехнологииИлон МаскTesla motors
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала