19:21 23.10.2025
Побег грабителей из Лувра сняли на видео
2025-10-23T19:21:00+03:00
2025-10-23T19:21:00+03:00
в мире
париж
китай
жак ширак
лувр
франция
париж
китай
франция
в мире, париж, китай, жак ширак, лувр, франция
В мире, Париж, Китай, Жак Ширак, Лувр, Франция
Появились кадры побега грабителей из Лувра

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Момент побега грабителей из Лувра попал на видео, сообщает NBC News.
"Прокуратура подтвердила NBC News, что ей известно о появившемся ночью видео, на котором воры сбегают из музея по строительной автолестнице, установленной на грузовике", — говорится в материале.
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Появились новые улики в деле об ограблении Лувра
Вчера, 10:17
На попавших в Сеть кадрах видно, как двое мужчин — один в желтом жилете и в черной балаклаве, а второй во всем черном и в мотошлеме — спешно покидают Лувр, спускаясь по строительной автолестнице.
На видео, снятом одним из прохожих, слышно, как кто-то по рации говорит по-французски: "Похоже, эти люди на скутерах. Они уезжают, уезжают".
Историк моды Александр Васильев - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Васильев рассказал, как его задержали в аэропорту после ограбления Лувра
22 октября, 16:58
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них было найдено и возвращено в музей — это поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Несколькими днями ранее ограбили Национальный музей естественной истории в Париже. В похищении золотых самородков подозревают гражданку Китая, ее уже задержали и поместили под стражу.
По данным телеканала CNews, ранее из Музея Адриена Дюбуше похитили два китайских блюда и вазу, внесенные в список национального наследия. Ущерб составил 6,5 миллионов евро. Кроме того, ограблению подвергся музей Жака Ширака, откуда злоумышленники вынесли предметы и драгоценности на сумму более миллиона евро.
Директор Лувра Лоранс Де Кар - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Директор Лувра подала в отставку, но ее не приняли, пишут СМИ
21 октября, 21:44
 
В миреПарижКитайЖак ШиракЛуврФранция
 
 
