Побег грабителей из Лувра сняли на видео
Побег грабителей из Лувра сняли на видео - РИА Новости, 23.10.2025
Побег грабителей из Лувра сняли на видео
Момент побега грабителей из Лувра попал на видео, сообщает NBC News.
2025-10-23T19:21:00+03:00
2025-10-23T19:21:00+03:00
2025-10-23T19:21:00+03:00
Побег грабителей из Лувра сняли на видео
Появились кадры побега грабителей из Лувра
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Момент побега грабителей из Лувра попал на видео, сообщает NBC News
.
"Прокуратура подтвердила NBC News, что ей известно о появившемся ночью видео, на котором воры сбегают из музея по строительной автолестнице, установленной на грузовике", — говорится в материале.
На попавших в Сеть кадрах видно, как двое мужчин — один в желтом жилете и в черной балаклаве, а второй во всем черном и в мотошлеме — спешно покидают Лувр, спускаясь по строительной автолестнице.
На видео, снятом одним из прохожих, слышно, как кто-то по рации говорит по-французски: "Похоже, эти люди на скутерах. Они уезжают, уезжают".
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них было найдено и возвращено в музей — это поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Несколькими днями ранее ограбили Национальный музей естественной истории в Париже
. В похищении золотых самородков подозревают гражданку Китая
, ее уже задержали и поместили под стражу.
По данным телеканала CNews, ранее из Музея Адриена Дюбуше похитили два китайских блюда и вазу, внесенные в список национального наследия. Ущерб составил 6,5 миллионов евро. Кроме того, ограблению подвергся музей Жака Ширака
, откуда злоумышленники вынесли предметы и драгоценности на сумму более миллиона евро.