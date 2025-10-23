В ЛНР опровергли информацию о звучащих украинских песнях на месте взрыва

ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Информация о том, что на месте взрыва в Луганске звучали украинские песни из колонки, не соответствует действительности и, вероятнее всего, является вбросом, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости о взрыве и двух пострадавших в Луганске . Пресс-служба правительства ЛНР уточнила, что пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оторвало ногу, состояние женщины оценивается как средней тяжести.

"Информация о том, что на месте взрыва звучали украинские песни из колонки, не подтверждается. Вероятнее, это информационный вброс", - сказал собеседник агентства.