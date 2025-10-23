https://ria.ru/20251023/lugansk-2050076737.html
В ЛНР опровергли информацию о звучащих украинских песнях на месте взрыва
В ЛНР опровергли информацию о звучащих украинских песнях на месте взрыва - РИА Новости, 23.10.2025
В ЛНР опровергли информацию о звучащих украинских песнях на месте взрыва
Информация о том, что на месте взрыва в Луганске звучали украинские песни из колонки, не соответствует действительности и, вероятнее всего, является вбросом,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T13:58:00+03:00
2025-10-23T13:58:00+03:00
2025-10-23T14:02:00+03:00
луганск
луганская народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050041709_17:0:1251:694_1920x0_80_0_0_0c30fccedf24a44f7fb707141dd25ce6.jpg
https://ria.ru/20251023/lugansk-2050033521.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050041709_343:0:1268:694_1920x0_80_0_0_a708c902b9ca4a22bdc0d4a6ec8b66cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, луганская народная республика, происшествия
Луганск, Луганская Народная Республика, Происшествия
В ЛНР опровергли информацию о звучащих украинских песнях на месте взрыва
В ЛНР назвали данные об украинских песнях из колонки на месте взрыва вбросом
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Информация о том, что на месте взрыва в Луганске звучали украинские песни из колонки, не соответствует действительности и, вероятнее всего, является вбросом, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости о взрыве и двух пострадавших в Луганске
. Пресс-служба правительства ЛНР
уточнила, что пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оторвало ногу, состояние женщины оценивается как средней тяжести.
"Информация о том, что на месте взрыва звучали украинские песни из колонки, не подтверждается. Вероятнее, это информационный вброс", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на данный момент оперативные службы устанавливают причину взрыва.