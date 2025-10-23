https://ria.ru/20251023/lugansk-2050062325.html
СК работает на месте взрыва в Луганске
СК работает на месте взрыва в Луганске - РИА Новости, 23.10.2025
СК работает на месте взрыва в Луганске
Следователи и криминалисты устанавливают детали и обстоятельства произошедшего на месте взрыва в Луганске, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 23.10.2025
Оцепление на месте взрыва в Луганске
Взрыв произошел в Луганске, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в силовых структурах
СК работает на месте взрыва в Луганске
