СК работает на месте взрыва в Луганске - РИА Новости, 23.10.2025
13:06 23.10.2025 (обновлено: 17:22 23.10.2025)
СК работает на месте взрыва в Луганске
Следователи и криминалисты устанавливают детали и обстоятельства произошедшего на месте взрыва в Луганске, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 23.10.2025
2025
Оцепление на месте взрыва в Луганске
Взрыв произошел в Луганске, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в силовых структурах
СК работает на месте взрыва в Луганске

СК устанавливает детали взрыва в Луганске

ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Следователи и криминалисты устанавливают детали и обстоятельства произошедшего на месте взрыва в Луганске, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости о взрыве и двух пострадавших в Луганске. Пресс-служба правительства ЛНР уточнила, что пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оторвало ногу, состояние женщины оценивается как средней тяжести.
"Следователи, криминалисты СУ СК России по ЛНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра СК России) во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по ЛНР и МВД по ЛНР проводят детальный осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказала Марковская.
Последствия взрыва в Луганске. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Луганске
