СК работает на месте взрыва в Луганске

ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Следователи и криминалисты устанавливают детали и обстоятельства произошедшего на месте взрыва в Луганске, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.