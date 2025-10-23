Заседание об экстрадиции украинца Кузнецова оставили закрытым

БОЛОНЬЯ, 23 окт - РИА Новости. Суд итальянской Болоньи оставил закрытым заседание по делу об экстрадиции гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию по делу о терактах на газопроводах "Северный поток", заявил журналистам его адвокат Никола Канестрини.

"Суд принял решение о закрытом заседании, посчитав, что защита опоздала с ходатайством. По существу дела они заявили, что, поскольку это техническое слушание, а не рассмотрение сути обвинений, оно не подлежит публичному рассмотрению". - заявил адвокат журналистам у здания тюрьмы, где проходит заседание.