Заседание об экстрадиции украинца Кузнецова оставили закрытым
23.10.2025
Заседание об экстрадиции украинца Кузнецова оставили закрытым
Суд итальянской Болоньи оставил закрытым заседание по делу об экстрадиции гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию по делу о терактах на газопроводах... РИА Новости, 23.10.2025
БОЛОНЬЯ, 23 окт - РИА Новости. Суд итальянской Болоньи оставил закрытым заседание по делу об экстрадиции гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию по делу о терактах на газопроводах "Северный поток", заявил журналистам его адвокат Никола Канестрини.
"Суд принял решение о закрытом заседании, посчитав, что защита опоздала с ходатайством. По существу дела они заявили, что, поскольку это техническое слушание, а не рассмотрение сути обвинений, оно не подлежит публичному рассмотрению". - заявил адвокат журналистам у здания тюрьмы, где проходит заседание.
Суд итальянской Болоньи
в четверг начал новое рассмотрение дела о выдаче Кузнецова Германии
по запросу местной прокуратуры. На минувшей неделе Верховный кассационный суд Италии
отменил решение о экстрадиции и назначил новое судебное разбирательство.