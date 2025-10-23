Рейтинг@Mail.ru
Заседание об экстрадиции украинца Кузнецова оставили закрытым - РИА Новости, 23.10.2025
13:06 23.10.2025
Заседание об экстрадиции украинца Кузнецова оставили закрытым
Заседание об экстрадиции украинца Кузнецова оставили закрытым
Суд итальянской Болоньи оставил закрытым заседание по делу об экстрадиции гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию по делу о терактах на газопроводах
в мире
болонья
германия
украина
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире, болонья, германия, украина, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Болонья, Германия, Украина, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Заседание об экстрадиции украинца Кузнецова оставили закрытым

Суд Болоньи оставил закрытым заседание по экстрадиции украинца Кузнецова

Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье
Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Getty Images / Massimiliano Donati
Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье
БОЛОНЬЯ, 23 окт - РИА Новости. Суд итальянской Болоньи оставил закрытым заседание по делу об экстрадиции гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию по делу о терактах на газопроводах "Северный поток", заявил журналистам его адвокат Никола Канестрини.
"Суд принял решение о закрытом заседании, посчитав, что защита опоздала с ходатайством. По существу дела они заявили, что, поскольку это техническое слушание, а не рассмотрение сути обвинений, оно не подлежит публичному рассмотрению". - заявил адвокат журналистам у здания тюрьмы, где проходит заседание.
Суд итальянской Болоньи в четверг начал новое рассмотрение дела о выдаче Кузнецова Германии по запросу местной прокуратуры. На минувшей неделе Верховный кассационный суд Италии отменил решение о экстрадиции и назначил новое судебное разбирательство.
В миреБолоньяГерманияУкраинаСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
