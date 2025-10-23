Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе соцработница обманом присвоила жилье 101-летней участницы ВОВ - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/kuzbass-2050033004.html
В Кузбассе соцработница обманом присвоила жилье 101-летней участницы ВОВ
В Кузбассе соцработница обманом присвоила жилье 101-летней участницы ВОВ - РИА Новости, 23.10.2025
В Кузбассе соцработница обманом присвоила жилье 101-летней участницы ВОВ
Работница социальной сферы обманом присвоила жилье 101-летней участницы Великой Отечественной войны в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:52:00+03:00
2025-10-23T11:52:00+03:00
происшествия
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20250513/dropper-2016689542.html
https://ria.ru/20250603/moskva-2020697638.html
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Кузбассе соцработница обманом присвоила жилье 101-летней участницы ВОВ

Соцработница обманом присвоила жилье 101-летней участнице ВОВ в Кузбассе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Работница социальной сферы обманом присвоила жилье 101-летней участницы Великой Отечественной войны в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, злоумышленница предстанет перед судом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Кемеровской области работница социальной сферы путем обмана присвоила жилье 101-летней участницы Великой Отечественной войны", - сообщила Волк в Telegram-канале.
Смартфон в руках - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Кузбассе суд взыскал с 19-летнего дроппера больше миллиона рублей
13 мая, 15:11
Она добавила, что преступление было совершено в городе Ленинске-Кузнецком.
Волк рассказала, что 59-летняя работница отделения социального обслуживания населения установила с пожилой женщиной доверительные отношения, а затем под предлогом ухода за ней уговорила оформить договор дарения двухкомнатной квартиры стоимостью более 2,6 миллиона рублей.
Для этого, как сообщила Волк, соцработница сопроводила потерпевшую к нотариусу, где были составлены необходимые документы.
"Мои кузбасские коллеги изобличили аферистку. В ближайшее время она предстанет перед судом. Квартира возвращена законной владелице", - заключила официальный представитель МВД.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Москве осудили банду, обманом переписавшую на себя 24 квартиры
3 июня, 16:38
 
ПроисшествияЛенинск-КузнецкийКемеровская областьИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала