В Кузбассе соцработница обманом присвоила жилье 101-летней участницы ВОВ

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Работница социальной сферы обманом присвоила жилье 101-летней участницы Великой Отечественной войны в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, злоумышленница предстанет перед судом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Кемеровской области работница социальной сферы путем обмана присвоила жилье 101-летней участницы Великой Отечественной войны", - сообщила Волк в Telegram-канале.

Она добавила, что преступление было совершено в городе Ленинске-Кузнецком

Волк рассказала, что 59-летняя работница отделения социального обслуживания населения установила с пожилой женщиной доверительные отношения, а затем под предлогом ухода за ней уговорила оформить договор дарения двухкомнатной квартиры стоимостью более 2,6 миллиона рублей.

Для этого, как сообщила Волк, соцработница сопроводила потерпевшую к нотариусу, где были составлены необходимые документы.