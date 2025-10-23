https://ria.ru/20251023/kuzbass-2050033004.html
В Кузбассе соцработница обманом присвоила жилье 101-летней участницы ВОВ
В Кузбассе соцработница обманом присвоила жилье 101-летней участницы ВОВ - РИА Новости, 23.10.2025
В Кузбассе соцработница обманом присвоила жилье 101-летней участницы ВОВ
Работница социальной сферы обманом присвоила жилье 101-летней участницы Великой Отечественной войны в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:52:00+03:00
2025-10-23T11:52:00+03:00
2025-10-23T11:52:00+03:00
происшествия
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Кузбассе соцработница обманом присвоила жилье 101-летней участницы ВОВ
Соцработница обманом присвоила жилье 101-летней участнице ВОВ в Кузбассе
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Работница социальной сферы обманом присвоила жилье 101-летней участницы Великой Отечественной войны в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, злоумышленница предстанет перед судом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Кемеровской области
работница социальной сферы путем обмана присвоила жилье 101-летней участницы Великой Отечественной войны", - сообщила Волк
в Telegram-канале.
Она добавила, что преступление было совершено в городе Ленинске-Кузнецком
.
Волк рассказала, что 59-летняя работница отделения социального обслуживания населения установила с пожилой женщиной доверительные отношения, а затем под предлогом ухода за ней уговорила оформить договор дарения двухкомнатной квартиры стоимостью более 2,6 миллиона рублей.
Для этого, как сообщила Волк, соцработница сопроводила потерпевшую к нотариусу, где были составлены необходимые документы.
"Мои кузбасские коллеги изобличили аферистку. В ближайшее время она предстанет перед судом. Квартира возвращена законной владелице", - заключила официальный представитель МВД.