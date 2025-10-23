В Кузбассе продлили арест отчиму и матери мальчика, над которым издевались

КЕМЕРОВО, 23 окт – РИА Новости. Отчиму и матери мальчика из города Прокопьевска Кемеровской области, над которым они издевались, продлили арест до 27 ноября, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
В конце ноября 2024 года в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли через два дня. Как сообщал СК, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Источник сообщал РИА Новости, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок. И мать, и отчим ребенка были арестованы.
Как пояснили в пресс-центре, в настоящее время фигурантам уже предъявлено обвинение, осталось лишь ознакомить их с материалами дела и направить дело прокурору, для чего потребуется дополнительное время.
"Кузнецкий районный суд города Новокузнецка вынес постановление о продлении обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 ноября 2025 года. Обвиняемые будут содержаться под стражей до выполнения следствием всего необходимого объема процессуальных действий", – сообщили в пресс-центре.
