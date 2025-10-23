В Кузбассе продлили арест отчиму и матери мальчика, над которым издевались

КЕМЕРОВО, 23 окт – РИА Новости. Отчиму и матери мальчика из города Прокопьевска Кемеровской области, над которым они издевались, продлили арест до 27 ноября, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.

Как пояснили в пресс-центре, в настоящее время фигурантам уже предъявлено обвинение, осталось лишь ознакомить их с материалами дела и направить дело прокурору, для чего потребуется дополнительное время.