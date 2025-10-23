Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе продлили арест отчиму и матери мальчика, над которым издевались - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/kuzbass-2050031638.html
В Кузбассе продлили арест отчиму и матери мальчика, над которым издевались
В Кузбассе продлили арест отчиму и матери мальчика, над которым издевались - РИА Новости, 23.10.2025
В Кузбассе продлили арест отчиму и матери мальчика, над которым издевались
Отчиму и матери мальчика из города Прокопьевска Кемеровской области, над которым они издевались, продлили арест до 27 ноября, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:46:00+03:00
2025-10-23T11:46:00+03:00
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
новокузнецк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251020/kaliningrad-2049416612.html
прокопьевск
кемеровская область
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, прокопьевск, кемеровская область, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область, Новокузнецк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе продлили арест отчиму и матери мальчика, над которым издевались

Суд в Кузбассе продлил арест отчиму и матери за издевательства над сыном

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 23 окт – РИА Новости. Отчиму и матери мальчика из города Прокопьевска Кемеровской области, над которым они издевались, продлили арест до 27 ноября, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
В конце ноября 2024 года в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли через два дня. Как сообщал СК, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Источник сообщал РИА Новости, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок. И мать, и отчим ребенка были арестованы.
Как пояснили в пресс-центре, в настоящее время фигурантам уже предъявлено обвинение, осталось лишь ознакомить их с материалами дела и направить дело прокурору, для чего потребуется дополнительное время.
"Кузнецкий районный суд города Новокузнецка вынес постановление о продлении обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 ноября 2025 года. Обвиняемые будут содержаться под стражей до выполнения следствием всего необходимого объема процессуальных действий", – сообщили в пресс-центре.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Калининградской области мужчина ранил ножом сына
20 октября, 16:59
 
ПроисшествияПрокопьевскКемеровская областьНовокузнецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала