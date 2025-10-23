На Кубани осудили уроженца Башкирии за госизмену

КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима за госизмену уроженца Башкирии, передавшего украинской разведке сведения о местоположении промышленных объектов в Башкирии и Татарстане, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.