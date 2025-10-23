На Кубани осудили уроженца Башкирии за госизмену

КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима за госизмену уроженца Башкирии, передавшего украинской разведке сведения о местоположении промышленных объектов в Башкирии и Татарстане, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как было установлено, в марте 2024 года Эрнест Шарафутдинов, не поддерживавший СВО и желавший ее окончания в пользу Украины, начал общаться в мессенджере с представителем военной разведки Украины. При этом он "был увлечен политической пропагандой в интересах республик Татарстан и Башкортостан, чьи права якобы ущемляются Российской Федерацией". В апреле 2024 года Шарафутдинов получил от своего единомышленника координаты промпредприятий в республиках для проведений диверсий, в том числе с использованием БПЛА, которые он должен был совершить лично или с привлечением других людей.
Однако на территории Кубани, как отмечается, подсудимый "ни физически, ни морально оказался не готов лично совершить требуемые от него действия". Тогда он, ложно полагая, что его действия направлены на помощь Татарстану и Башкирии, передал сведения о местоположении промышленных объектов представителю украинской разведки. Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
"Краснодарским краевым судом Эрнест Шарафутдинов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена - ред.)… Суд приговорил Шарафутдинова к наказанию в виде лишения свободы на срок 13 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Приговор в законную силу не вступил.
Житель Тульской области получил 18 лет колонии за госизмену
19 августа, 13:08