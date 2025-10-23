Рейтинг@Mail.ru
На Кубани осудили уроженца Башкирии за госизмену - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/kuban-2050050198.html
На Кубани осудили уроженца Башкирии за госизмену
На Кубани осудили уроженца Башкирии за госизмену - РИА Новости, 23.10.2025
На Кубани осудили уроженца Башкирии за госизмену
Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима за госизмену уроженца Башкирии, передавшего украинской разведке сведения о... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:35:00+03:00
2025-10-23T12:35:00+03:00
происшествия
краснодарский край
украина
россия
краснодарский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20250819/zhitel-2036273274.html
краснодарский край
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, украина, россия, краснодарский краевой суд
Происшествия, Краснодарский край, Украина, Россия, Краснодарский краевой суд
На Кубани осудили уроженца Башкирии за госизмену

Уроженца Башкирии приговорили к 13 годам колонии за сотрудничество с Украиной

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима за госизмену уроженца Башкирии, передавшего украинской разведке сведения о местоположении промышленных объектов в Башкирии и Татарстане, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как было установлено, в марте 2024 года Эрнест Шарафутдинов, не поддерживавший СВО и желавший ее окончания в пользу Украины, начал общаться в мессенджере с представителем военной разведки Украины. При этом он "был увлечен политической пропагандой в интересах республик Татарстан и Башкортостан, чьи права якобы ущемляются Российской Федерацией". В апреле 2024 года Шарафутдинов получил от своего единомышленника координаты промпредприятий в республиках для проведений диверсий, в том числе с использованием БПЛА, которые он должен был совершить лично или с привлечением других людей.
Однако на территории Кубани, как отмечается, подсудимый "ни физически, ни морально оказался не готов лично совершить требуемые от него действия". Тогда он, ложно полагая, что его действия направлены на помощь Татарстану и Башкирии, передал сведения о местоположении промышленных объектов представителю украинской разведки. Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
"Краснодарским краевым судом Эрнест Шарафутдинов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена - ред.)… Суд приговорил Шарафутдинова к наказанию в виде лишения свободы на срок 13 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Приговор в законную силу не вступил.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Житель Тульской области получил 18 лет колонии за госизмену
19 августа, 13:08
 
ПроисшествияКраснодарский крайУкраинаРоссияКраснодарский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала