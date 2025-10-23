На Кубе опровергли обвинения США об участии страны в конфликте на Украине

МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости. Обвинения США в массовом участии кубинцев в украинском конфликте являются ложью и клеветой - Куба остается мирной страной и не имеет отношения к каким-либо военным операциям за рубежом, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
"Большая ложь - это так называемое вовлечение Кубы в конфликт в Европе, в войну на Украине. Говорят, что до 20 тысяч кубинских граждан были завербованы. Все знают, что это неправда", - сказал Родригес Паррилья на пресс-конференции в Гаване, полную стенограмму его выступления опубликовал на своем сайте кубинский МИД.
Заявление главы кубинской дипломатии прозвучало в контексте подготовки заседания Генеральной Ассамблеи ООН, на котором 28–29 октября будет рассматриваться резолюция о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, введённой США. По словам министра, в преддверии этого голосования Вашингтон усилил давление на правительства ряда стран, распространяя клеветнические материалы о Гаване.
Родригес сообщил, что располагает копиями дипломатических посланий Госдепартамента США, адресованных странам Латинской Америки и Европы, в которых содержатся угрозы и призывы изменить прокубинскую позицию при голосованию в ООН.
"Самая нелепая и лживая часть этого документа - последняя глава. Там говорится: Куба представляет угрозу международному миру и безопасности. Это похоже на издевательство. Если бы наш МИД получил подобный документ с просьбой о чём-либо, он бы оскорбился... обвинять Кубу, которая является мирной страной, которая подверглась нападению и даже прямой агрессии со стороны Соединённых Штатов, - это крайне цинично", - добавил дипломат.
По словам главы МИД Кубы, распространение подобных обвинений со стороны США призвано исказить реальность и увести внимание от преступного характера блокады острова, которая годами наносит гуманитарный ущерб всему народу.
Родригес выразил уверенность, что на сессии ООН большинство государств вновь поддержат кубинскую резолюцию, требующую снятия блокады, оставив США в изоляции "или с горсткой приспешников".
