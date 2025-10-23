Рейтинг@Mail.ru
На Кубе опровергли обвинения США об участии страны в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 23.10.2025 (обновлено: 07:33 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/kuba-2049978127.html
На Кубе опровергли обвинения США об участии страны в конфликте на Украине
На Кубе опровергли обвинения США об участии страны в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.10.2025
На Кубе опровергли обвинения США об участии страны в конфликте на Украине
Обвинения США в массовом участии кубинцев в украинском конфликте являются ложью и клеветой - Куба остается мирной страной и не имеет отношения к каким-либо... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T06:13:00+03:00
2025-10-23T07:33:00+03:00
в мире
куба
сша
европа
бруно родригес паррилья
оон
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155686/04/1556860481_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a9347d962ade6602303f2767dcbcd7c.jpg
https://ria.ru/20251019/kuba-2049174308.html
https://ria.ru/20251019/kuba-2049164978.html
куба
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155686/04/1556860481_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bc1dcb613a954bbcf5ab30d51e234bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, европа, бруно родригес паррилья, оон, государственный департамент сша
В мире, Куба, США, Европа, Бруно Родригес Паррилья, ООН, Государственный департамент США
На Кубе опровергли обвинения США об участии страны в конфликте на Украине

Глава МИД Паррилья опроверг обвинения США в участии Кубы в конфликте на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкБруно Родригес Паррилья
Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Бруно Родригес Паррилья. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости. Обвинения США в массовом участии кубинцев в украинском конфликте являются ложью и клеветой - Куба остается мирной страной и не имеет отношения к каким-либо военным операциям за рубежом, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
"Большая ложь - это так называемое вовлечение Кубы в конфликт в Европе, в войну на Украине. Говорят, что до 20 тысяч кубинских граждан были завербованы. Все знают, что это неправда", - сказал Родригес Паррилья на пресс-конференции в Гаване, полную стенограмму его выступления опубликовал на своем сайте кубинский МИД.
Центр Гаваны - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Эксперт рассказал, почему США не могут отказаться от блокады Кубы
19 октября, 07:43
Заявление главы кубинской дипломатии прозвучало в контексте подготовки заседания Генеральной Ассамблеи ООН, на котором 28–29 октября будет рассматриваться резолюция о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, введённой США. По словам министра, в преддверии этого голосования Вашингтон усилил давление на правительства ряда стран, распространяя клеветнические материалы о Гаване.
Родригес сообщил, что располагает копиями дипломатических посланий Госдепартамента США, адресованных странам Латинской Америки и Европы, в которых содержатся угрозы и призывы изменить прокубинскую позицию при голосованию в ООН.
"Самая нелепая и лживая часть этого документа - последняя глава. Там говорится: Куба представляет угрозу международному миру и безопасности. Это похоже на издевательство. Если бы наш МИД получил подобный документ с просьбой о чём-либо, он бы оскорбился... обвинять Кубу, которая является мирной страной, которая подверглась нападению и даже прямой агрессии со стороны Соединённых Штатов, - это крайне цинично", - добавил дипломат.
По словам главы МИД Кубы, распространение подобных обвинений со стороны США призвано исказить реальность и увести внимание от преступного характера блокады острова, которая годами наносит гуманитарный ущерб всему народу.
Родригес выразил уверенность, что на сессии ООН большинство государств вновь поддержат кубинскую резолюцию, требующую снятия блокады, оставив США в изоляции "или с горсткой приспешников".
Порт в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Санкции США обходятся Кубе в 15 тысяч долларов в минуту
19 октября, 03:53
 
В миреКубаСШАЕвропаБруно Родригес ПаррильяООНГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала