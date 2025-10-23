На Кубе опровергли обвинения США об участии страны в конфликте на Украине

МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости. Обвинения США в массовом участии кубинцев в украинском конфликте являются ложью и клеветой - Куба остается мирной страной и не имеет отношения к каким-либо военным операциям за рубежом, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Большая ложь - это так называемое вовлечение Кубы в конфликт в Европе , в войну на Украине . Говорят, что до 20 тысяч кубинских граждан были завербованы. Все знают, что это неправда", - сказал Родригес Паррилья на пресс-конференции в Гаване , полную стенограмму его выступления опубликовал на своем сайте кубинский МИД.

Заявление главы кубинской дипломатии прозвучало в контексте подготовки заседания Генеральной Ассамблеи ООН , на котором 28–29 октября будет рассматриваться резолюция о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, введённой США . По словам министра, в преддверии этого голосования Вашингтон усилил давление на правительства ряда стран, распространяя клеветнические материалы о Гаване.

Родригес сообщил, что располагает копиями дипломатических посланий Госдепартамента США, адресованных странам Латинской Америки и Европы, в которых содержатся угрозы и призывы изменить прокубинскую позицию при голосованию в ООН.

"Самая нелепая и лживая часть этого документа - последняя глава. Там говорится: Куба представляет угрозу международному миру и безопасности. Это похоже на издевательство. Если бы наш МИД получил подобный документ с просьбой о чём-либо, он бы оскорбился... обвинять Кубу, которая является мирной страной, которая подверглась нападению и даже прямой агрессии со стороны Соединённых Штатов, - это крайне цинично", - добавил дипломат.

По словам главы МИД Кубы, распространение подобных обвинений со стороны США призвано исказить реальность и увести внимание от преступного характера блокады острова, которая годами наносит гуманитарный ущерб всему народу.