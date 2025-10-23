https://ria.ru/20251023/kopeysk-2049968885.html
Число погибших при взрыве в Копейске выросло до девяти человек
Число погибших после взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до девяти, сообщил в Telegram-канале глава Челябинской области Алексей Текслер. РИА Новости, 23.10.2025
происшествия
копейск
челябинская область
алексей текслер
взрыв на предприятии в копейске
копейск
челябинская область
