Число погибших при взрыве в Копейске выросло до девяти человек

02:27 23.10.2025 (обновлено: 10:50 23.10.2025)
Число погибших после взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до девяти, сообщил в Telegram-канале глава Челябинской области Алексей Текслер.
происшествия
копейск
челябинская область
алексей текслер
взрыв на предприятии в копейске
происшествия, копейск, челябинская область, алексей текслер, взрыв на предприятии в копейске
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Алексей Текслер, Взрыв на предприятии в Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт — РИА Новости. Число погибших после взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до девяти, сообщил в Telegram-канале глава Челябинской области Алексей Текслер.
"Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние", — написал он.

Информация по пропавшим без вести уточняется. Открытое горение на месте происшествия ликвидировали. После проливки спасатели приступят к разбору завалов.
Накануне вечером в городе прогремели два взрыва. Как сообщил источник, причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса, в момент происшествия в цехе работали более 20 человек. Власти пообещали оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.
Власти установят все обстоятельства взрыва на предприятии в Копейске
Заголовок открываемого материала