https://ria.ru/20251023/kontakty-2050081145.html
МИД: Россия и Белоруссия обмениваются данными по контактам с США
МИД: Россия и Белоруссия обмениваются данными по контактам с США - РИА Новости, 23.10.2025
МИД: Россия и Белоруссия обмениваются данными по контактам с США
Москва и Минск регулярно обмениваются информацией о контактах с администрацией президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:21:00+03:00
2025-10-23T14:21:00+03:00
2025-10-23T14:27:00+03:00
в мире
москва
россия
минск
мария захарова
дональд трамп
белоруссия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
https://ria.ru/20251014/ssha-2048180722.html
москва
россия
минск
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, минск, мария захарова, дональд трамп, белоруссия, сша
В мире, Москва, Россия, Минск, Мария Захарова, Дональд Трамп, Белоруссия, США
МИД: Россия и Белоруссия обмениваются данными по контактам с США
Захарова: Москва и Минск обмениваются информацией о контактах с Вашингтоном