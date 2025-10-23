Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия и Белоруссия обмениваются данными по контактам с США
14:21 23.10.2025 (обновлено: 14:27 23.10.2025)
МИД: Россия и Белоруссия обмениваются данными по контактам с США
Москва и Минск регулярно обмениваются информацией о контактах с администрацией президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 23.10.2025
МИД: Россия и Белоруссия обмениваются данными по контактам с США

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Москва и Минск регулярно обмениваются информацией о контактах с администрацией президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что Белоруссия является ближайшим стратегическим союзником России, с которым Москва тесно координирует свои подходы на международной арене.
"Президенты и руководства министерств иностранных дел наших стран в духе союзнических отношений регулярно обмениваются информацией о развитии взаимодействия с новой американской администрацией", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, в новой американской администрации заявляют о стремлении к проведению более выверенного курса как по отношению к России, так и по отношению к ее союзникам.
"У Москвы и Вашингтона, разумеется, есть достаточно каналов для прямого диалога", - добавила она.
Глава КГБ Белоруссии рассказал о контактах с США по Украине
14 октября, 14:22
Глава КГБ Белоруссии рассказал о контактах с США по Украине
14 октября, 14:22
 
