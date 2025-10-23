https://ria.ru/20251023/konkurs-2050078680.html
Два новороссийца вышли в финал конкурса "Быть, а не казаться"
Два новороссийца вышли в финал конкурса "Быть, а не казаться" - РИА Новости, 23.10.2025
Два новороссийца вышли в финал конкурса "Быть, а не казаться"
Жители Новороссийска Павел Перенджиев и Юлия Свирина стали финалистами Всероссийского конкурса наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться",... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:08:00+03:00
2025-10-23T14:08:00+03:00
2025-10-23T14:08:00+03:00
общество
новороссийск
казань
россия
андрей кравченко (государственный служащий)
роспатриотцентр росмолодежи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155950/49/1559504976_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_cbcbc2b56dde7a4194c07e5f93b8d021.jpg
https://ria.ru/20251021/premiya-2049594761.html
новороссийск
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155950/49/1559504976_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c33afbf0f4ca64de2e7309f264bb74b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новороссийск, казань, россия, андрей кравченко (государственный служащий), роспатриотцентр росмолодежи
Общество, Новороссийск, Казань, Россия, Андрей Кравченко (государственный служащий), Роспатриотцентр Росмолодежи
Два новороссийца вышли в финал конкурса "Быть, а не казаться"
Новороссийцы Перенджиев и Свирина вышли в финал конкурса "Быть, а не казаться"
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Жители Новороссийска Павел Перенджиев и Юлия Свирина стали финалистами Всероссийского конкурса наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться", проходившего в Казани, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Для участия в конкурсе было подано свыше 70 тысяч заявок из 89 субъектов России, в финал вышли только 400 человек. Перенджиев, учащийся гимназии № 5 имени В.А. Голикова, принял участие в номинации "Начинающий наставник" и начальник отдела Молодежного центра Свирина представила свои проекты в номинации "Опытный наставник".
"Горжусь нашими новороссийцами и уверен, что впереди у них еще много достижений и побед!" — приводит пресс-служба слова главы Новороссийска Андрея Кравченко.
Программа конкурса включала образовательные семинары, лекции педагогов и психологов, военно-спортивные мероприятия, а также разнообразные культурные события. Для многих участников финал стал площадкой профессионального роста, обмена опытом и стартом новых инициатив в сфере патриотического воспитания.
Организатором выступил Роспатриотцентр Росмолодежи, соорганизаторами стали центр "Воин" и "Движение первых".