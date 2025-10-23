Два новороссийца вышли в финал конкурса "Быть, а не казаться"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Жители Новороссийска Павел Перенджиев и Юлия Свирина стали финалистами Всероссийского конкурса наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться", проходившего в Казани, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Для участия в конкурсе было подано свыше 70 тысяч заявок из 89 субъектов России, в финал вышли только 400 человек. Перенджиев, учащийся гимназии № 5 имени В.А. Голикова, принял участие в номинации "Начинающий наставник" и начальник отдела Молодежного центра Свирина представила свои проекты в номинации "Опытный наставник".

"Горжусь нашими новороссийцами и уверен, что впереди у них еще много достижений и побед!" — приводит пресс-служба слова главы Новороссийска Андрея Кравченко.

Программа конкурса включала образовательные семинары, лекции педагогов и психологов, военно-спортивные мероприятия, а также разнообразные культурные события. Для многих участников финал стал площадкой профессионального роста, обмена опытом и стартом новых инициатив в сфере патриотического воспитания.