Высокопоставленный военный из КНДР попал под санкции ЕС - РИА Новости, 23.10.2025
12:13 23.10.2025
Высокопоставленный военный из КНДР попал под санкции ЕС
Высокопоставленный военный из КНДР попал под санкции ЕС
россия
брюссель
кндр (северная корея)
евросоюз
россия, брюссель, кндр (северная корея), евросоюз, авто
Россия, Брюссель, КНДР (Северная Корея), Евросоюз, Авто
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА новости. Высокопоставленный военный КНДР Ча Ён Бом (Cha Yong Beom) внесен в список персональных санкций ЕС против России в рамках нового 19-го пакета, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Сообщается, что военный имеет звание генерал-лейтенанта.
"Он был идентифицирован как один из высокопоставленных военных КНДР, направленных в Россию вместе с войсками КНДР", - указывается в документе.
ЕС ввел санкции против "АвтоВАЗа"
Россия Брюссель КНДР (Северная Корея) Евросоюз Авто
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
