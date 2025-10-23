Высокопоставленный военный из КНДР попал под санкции ЕС

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА новости. Высокопоставленный военный КНДР Ча Ён Бом (Cha Yong Beom) внесен в список персональных санкций ЕС против России в рамках нового 19-го пакета, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.