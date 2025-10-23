Источник: Киве до его убийства поступали угрозы от "Азова"*

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Бывшему депутату Верховной рады Илье Киве до его убийства поступали угрозы от украинцев, в том числе от представителей "Азова"* (террористическая организация, запрещена в России), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела об убийстве.