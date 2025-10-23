https://ria.ru/20251023/kiva-2049972980.html
Источник: Киве до его убийства поступали угрозы от "Азова"*
Источник: Киве до его убийства поступали угрозы от "Азова"* - РИА Новости, 23.10.2025
Источник: Киве до его убийства поступали угрозы от "Азова"*
Бывшему депутату Верховной рады Илье Киве до его убийства поступали угрозы от украинцев, в том числе от представителей "Азова"* (террористическая организация,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T04:05:00+03:00
2025-10-23T04:05:00+03:00
2025-10-23T06:11:00+03:00
в мире
украина
россия
московская область (подмосковье)
илья кива
верховная рада украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891334_64:0:1100:583_1920x0_80_0_0_b39431fac4129bd4350085636feb21fe.jpg
https://ria.ru/20251022/okhrannik-2049746232.html
https://ria.ru/20250918/istochnik-2042636078.html
украина
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891334_209:0:986:583_1920x0_80_0_0_ee719cefc032504a0fa092ff1c223cb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, московская область (подмосковье), илья кива, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Московская область (Подмосковье), Илья Кива, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
Источник: Киве до его убийства поступали угрозы от "Азова"*
Экс-депутату Верховной рады Киве до его убийства поступали угрозы от "Азова"