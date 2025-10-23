Рейтинг@Mail.ru
Источник: Киве до его убийства поступали угрозы от "Азова"* - РИА Новости, 23.10.2025
04:05 23.10.2025 (обновлено: 06:11 23.10.2025)
Источник: Киве до его убийства поступали угрозы от "Азова"*
Источник: Киве до его убийства поступали угрозы от "Азова"* - РИА Новости, 23.10.2025
Источник: Киве до его убийства поступали угрозы от "Азова"*
Бывшему депутату Верховной рады Илье Киве до его убийства поступали угрозы от украинцев, в том числе от представителей "Азова"* (террористическая организация,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T04:05:00+03:00
2025-10-23T06:11:00+03:00
в мире
украина
россия
московская область (подмосковье)
илья кива
верховная рада украины
служба безопасности украины
украина
россия
московская область (подмосковье)
в мире, украина, россия, московская область (подмосковье), илья кива, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Московская область (Подмосковье), Илья Кива, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
Источник: Киве до его убийства поступали угрозы от "Азова"*

Экс-депутату Верховной рады Киве до его убийства поступали угрозы от "Азова"

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Бывшему депутату Верховной рады Илье Киве до его убийства поступали угрозы от украинцев, в том числе от представителей "Азова"* (террористическая организация, запрещена в России), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела об убийстве.
"Киве до убийства регулярно звонили из Украины, высказывали угрозы убийством, некоторые звонившие представлялись участниками "Азова"*, — рассказал собеседник агентства.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Источник: в момент убийства Кивы рядом с ним не было его личного охранника
Вчера, 05:42
Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
О задержании исполнителей убийства не сообщалось.
* Запрещенная в России террористическая организация
Араик Амирханян - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Источник: украинский бизнесмен оказался единственным фигурантом дела Кивы
18 сентября, 09:28
 
В миреУкраинаРоссияМосковская область (Подмосковье)Илья КиваВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
