Посольство КНР в США назвало единственный выход из украинского кризиса

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Пекин считает диалог и переговоры, а не санкции и давление способом урегулировать украинский конфликт, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.