23:00 23.10.2025
Посольство КНР в США назвало единственный выход из украинского кризиса
Посольство КНР в США назвало единственный выход из украинского кризиса
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Пекин считает диалог и переговоры, а не санкции и давление способом урегулировать украинский конфликт, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Китай не согласен с односторонними санкциями, которые не основаны на международном праве и не одобрены Советом безопасности ООН. Диалог и переговоры — единственный видимый выход из украинского кризиса. Принуждение и давление не дадут решения", - заявил дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Россия — США — Китай: один треугольник, два кризиса
22 октября, 08:00
 
