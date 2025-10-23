https://ria.ru/20251023/kitay-2050226733.html
Посольство КНР в США назвало единственный выход из украинского кризиса
Посольство КНР в США назвало единственный выход из украинского кризиса - РИА Новости, 23.10.2025
Посольство КНР в США назвало единственный выход из украинского кризиса
Пекин считает диалог и переговоры, а не санкции и давление способом урегулировать украинский конфликт, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства... РИА Новости, 23.10.2025
Посольство КНР в США назвало единственный выход из украинского кризиса
