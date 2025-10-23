https://ria.ru/20251023/kitaj-2050082518.html
КНР выступила против санкций в отношении "Роснефти" и "Лукойла"
Китай последовательно выступает против санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского МИД Го РИА Новости, 23.10.2025
Китай выступил против американских санкций в отношении Роснефти и Лукойла