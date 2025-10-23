КНР выступила против санкций в отношении "Роснефти" и "Лукойла"

ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Китай последовательно выступает против санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя американские санкции против нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".