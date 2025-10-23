Рейтинг@Mail.ru
23.10.2025
14:28 23.10.2025
КНР выступила против санкций в отношении "Роснефти" и "Лукойла"
КНР выступила против санкций в отношении "Роснефти" и "Лукойла" - РИА Новости, 23.10.2025
КНР выступила против санкций в отношении "Роснефти" и "Лукойла"
Китай последовательно выступает против санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского МИД Го РИА Новости, 23.10.2025
в мире, китай, оон, роснефть, лукойл
В мире, Китай, ООН, Роснефть, ЛУКОЙЛ
КНР выступила против санкций в отношении "Роснефти" и "Лукойла"

Китай выступил против американских санкций в отношении Роснефти и Лукойла

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Китай последовательно выступает против санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, заявил на брифинге в четверг официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя американские санкции против нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".
Ранее минфин США анонсировал новый пакет санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла"
"Китай всегда выступал против любых действий, не имеющих под собой оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
МИД Китая раскритиковал европейские санкции
21 мая, 10:27
 
