Хакеры уничтожили базу данных разработок украинского производителя БПЛА
Хакеры уничтожили базу данных разработок украинского производителя БПЛА
2025-10-23T11:14:00+03:00
2025-10-23T11:14:00+03:00
2025-10-23T11:14:00+03:00
Хакеры уничтожили базу данных разработок украинского производителя БПЛА
Хакеры KillNet и Beregini уничтожили 3D-модели и чертежи украинских БПЛА
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini уничтожили 3D-модели, чертежи, базы данных разработок украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи Украины", сообщили РИА Новости в группировке KillNet.
"В результате нашей работы были удалены все прошивки, новые разработки по БПЛА "Джуга", "Зозуля" и "Галка". Вместе с получением доступа к конструкторскому отделу, которые разрабатывают и усовершенствуют эти модели БПЛА, также были удалены их ТТХ, проектная документация, база сотрудников, а также 3D-модели нынешних и будущих разработок", - рассказал представитель ячейки KillNet с никнеймом KillMilk.
Ранее группировка KillNet сообщила РИА Новости, что пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini взломали сервера крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи Украины". В результате взлома хакеры получили доступ к данным о разработчиках, инженерах, руководстве и испытателях компании "Боевые Птахи Украины". Общее число работников свыше 300 человек.