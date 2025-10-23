Рейтинг@Mail.ru
Хакеры уничтожили базу данных разработок украинского производителя БПЛА - РИА Новости, 23.10.2025
11:14 23.10.2025
Хакеры уничтожили базу данных разработок украинского производителя БПЛА
Хакеры уничтожили базу данных разработок украинского производителя БПЛА - РИА Новости, 23.10.2025
Хакеры уничтожили базу данных разработок украинского производителя БПЛА
Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini уничтожили 3D-модели, чертежи, базы данных разработок украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи... РИА Новости, 23.10.2025
в мире
Хакер за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini уничтожили 3D-модели, чертежи, базы данных разработок украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи Украины", сообщили РИА Новости в группировке KillNet.
"В результате нашей работы были удалены все прошивки, новые разработки по БПЛА "Джуга", "Зозуля" и "Галка". Вместе с получением доступа к конструкторскому отделу, которые разрабатывают и усовершенствуют эти модели БПЛА, также были удалены их ТТХ, проектная документация, база сотрудников, а также 3D-модели нынешних и будущих разработок", - рассказал представитель ячейки KillNet с никнеймом KillMilk.
Ранее группировка KillNet сообщила РИА Новости, что пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini взломали сервера крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи Украины". В результате взлома хакеры получили доступ к данным о разработчиках, инженерах, руководстве и испытателях компании "Боевые Птахи Украины". Общее число работников свыше 300 человек.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
