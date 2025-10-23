Хакеры уничтожили базу данных разработок украинского производителя БПЛА

"В результате нашей работы были удалены все прошивки, новые разработки по БПЛА "Джуга", "Зозуля" и "Галка". Вместе с получением доступа к конструкторскому отделу, которые разрабатывают и усовершенствуют эти модели БПЛА, также были удалены их ТТХ, проектная документация, база сотрудников, а также 3D-модели нынешних и будущих разработок", - рассказал представитель ячейки KillNet с никнеймом KillMilk.