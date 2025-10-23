https://ria.ru/20251023/kiev-2050131175.html
Украина украла миллиарды у пенсионеров Донбасса, заявили в ЛНР
Украина украла миллиарды у пенсионеров Донбасса, заявили в ЛНР - РИА Новости, 23.10.2025
Украина украла миллиарды у пенсионеров Донбасса, заявили в ЛНР
Киев украл миллиарды у пенсионеров Донбасса, заявила экс-представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:06:00+03:00
2025-10-23T17:06:00+03:00
2025-10-23T17:06:00+03:00
в мире
луганская народная республика
украина
киев
ольга кобцева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028043619.html
луганская народная республика
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, киев, ольга кобцева
В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Киев, Ольга Кобцева
Украина украла миллиарды у пенсионеров Донбасса, заявили в ЛНР
Кобцева: Киев украл миллиарды у пенсионеров Донбасса