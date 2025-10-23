Рейтинг@Mail.ru
Украина украла миллиарды у пенсионеров Донбасса, заявили в ЛНР - РИА Новости, 23.10.2025
17:06 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/kiev-2050131175.html
Украина украла миллиарды у пенсионеров Донбасса, заявили в ЛНР
Украина украла миллиарды у пенсионеров Донбасса, заявили в ЛНР - РИА Новости, 23.10.2025
Украина украла миллиарды у пенсионеров Донбасса, заявили в ЛНР
Киев украл миллиарды у пенсионеров Донбасса, заявила экс-представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:06:00+03:00
2025-10-23T17:06:00+03:00
в мире
луганская народная республика
украина
киев
ольга кобцева
луганская народная республика
украина
киев
в мире, луганская народная республика, украина, киев, ольга кобцева
В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Киев, Ольга Кобцева
Украина украла миллиарды у пенсионеров Донбасса, заявили в ЛНР

Кобцева: Киев украл миллиарды у пенсионеров Донбасса

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Киев украл миллиарды у пенсионеров Донбасса, заявила экс-представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева во время онлайн-конференции "На пути к освобождению ЛНР".
"Восемь лет Украина издевалась над нашими пенсионерами (из ЛНР и ДНР), а позже просто украла миллиарды, причитавшиеся людям, которые всю свою жизнь отчисляли средства в украинский пенсионный фонд", - сообщила Кобцева.
По ее словам, правительство Украины отказывалось от упорядоченного перечисления в регион пенсий, вынуждая пожилых людей "совершать небезопасные и унизительные поездки на территории, контролируемые Киевом".
"Средства пенсионеров ЛНР на сегодня фактически украдены Украиной. Жители республики к ним доступа не имеют. От воровских действий Киева пострадали около 600 тысяч пенсионеров ЛНР", - пояснила Кобцева.
В миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаКиевОльга Кобцева
 
 
