Неизвестные подожгли автопокрышки у здания Киевской городской администрации
23.10.2025
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Неизвестные подожгли автопокрышки у здания Киевской городской администрации, сообщает в четверг украинское издание "Телеграф".
"Под стенами Киевской городской администрации пожар, в небо поднимается густой черный дым. Кто-то поджег шины. Детали инцидента пока неизвестны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Позднее полиция Киева
в своем Telegram-канале сообщила, что задержала причастного к поджогу мужчину. Им оказался местный житель 1977 года рождения, он доставлен в отделение полиции. "Сейчас следователи устанавливают мотивы поступка", - уточнили в полиции.