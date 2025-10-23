Рейтинг@Mail.ru
Неизвестные подожгли автопокрышки у здания Киевской городской администрации - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 23.10.2025 (обновлено: 13:08 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/kiev-2050049665.html
Неизвестные подожгли автопокрышки у здания Киевской городской администрации
Неизвестные подожгли автопокрышки у здания Киевской городской администрации - РИА Новости, 23.10.2025
Неизвестные подожгли автопокрышки у здания Киевской городской администрации
Неизвестные подожгли автопокрышки у здания Киевской городской администрации, сообщает в четверг украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:32:00+03:00
2025-10-23T13:08:00+03:00
в мире
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050048686_0:466:728:876_1920x0_80_0_0_a89c4d72d6850511deaf989f185f0995.jpg
https://ria.ru/20251022/perevorot-2049834449.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050048686_0:452:729:998_1920x0_80_0_0_4b651ff640768be2bba9baad57226155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
Неизвестные подожгли автопокрышки у здания Киевской городской администрации

У здания Киевской горадминистрации горят автопокрышки

© СоцсетиНеизвестные подожгли автопокрышки у здания Киевской городской администрации
Неизвестные подожгли автопокрышки у здания Киевской городской администрации - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Соцсети
Неизвестные подожгли автопокрышки у здания Киевской городской администрации
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Неизвестные подожгли автопокрышки у здания Киевской городской администрации, сообщает в четверг украинское издание "Телеграф".
"Под стенами Киевской городской администрации пожар, в небо поднимается густой черный дым. Кто-то поджег шины. Детали инцидента пока неизвестны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Позднее полиция Киева в своем Telegram-канале сообщила, что задержала причастного к поджогу мужчину. Им оказался местный житель 1977 года рождения, он доставлен в отделение полиции. "Сейчас следователи устанавливают мотивы поступка", - уточнили в полиции.
Олег Скрипка - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Лидер украинской музыкальной группы выступил за военный переворот в стране
Вчера, 14:08
 
В миреКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала