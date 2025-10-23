https://ria.ru/20251023/kherson-2050034392.html
Житель Херсонской области погиб в результате обстрела ВСУ
Житель Херсонской области погиб в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 23.10.2025
Житель Херсонской области погиб в результате обстрела ВСУ
Житель Алешек Херсонской области погиб из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 23.10.2025
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
РИА Новости
Новости
РИА Новости
Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Житель Херсонской области погиб в результате обстрела ВСУ
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мужчина