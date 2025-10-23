Рейтинг@Mail.ru
Делегации ХАМАС и ФАТХ проводят встречу в Каире, сообщил источник
19:10 23.10.2025 (обновлено: 22:34 23.10.2025)
Делегации ХАМАС и ФАТХ проводят встречу в Каире, сообщил источник
в мире
каир (город)
палестина
хамас
фатх
каир (город)
палестина
Делегации ХАМАС и ФАТХ проводят встречу в Каире, сообщил источник

Каир, Египет
Каир, Египет
© iStock.com / Ultima_Gaina
Каир, Египет. Архивное фото
КАИР, 23 окт - РИА Новости. Делегации палестинских движений ХАМАС и ФАТХ проводят в четверг встречу в египетской столице Каире для обсуждения будущего Палестины, сообщил источник РИА Новости.
"В эти минуты в египетской столице Каире делегация ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайей и делегация ФАТХ под руководством вице-президента Палестины Хусейна аш-Шейха и главы общей разведки Палестины Маджеда Фараджа проводят встречу для обсуждения национальной ситуации и мер после прекращения войны в секторе Газа", - заявил источник.
Делегация ХАМАС ранее прибыла в Каир для обсуждения реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Движение сообщало, что обсудит соглашение с посредниками и палестинскими фракциями и силами.
