Делегации ХАМАС и ФАТХ проводят встречу в Каире, сообщил источник
Делегации ХАМАС и ФАТХ проводят встречу в Каире, сообщил источник - РИА Новости, 23.10.2025
Делегации ХАМАС и ФАТХ проводят встречу в Каире, сообщил источник
Делегации палестинских движений ХАМАС и ФАТХ проводят в четверг встречу в египетской столице Каире для обсуждения будущего Палестины, сообщил источник РИА...
ХАМАС и ФАТХ проводят встречу в Каире для обсуждения будущего Палестины